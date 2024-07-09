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大二生全台語主持實習活動　黃偉哲歡迎北漂學子返鄉

▲台南市長黃偉哲特別準備台南400簽名紀念提袋，送給報名實習的學生。（圖／台南市府提供）
▲台南市長黃偉哲特別準備台南400簽名紀念提袋，送給報名實習的學生。（圖／台南市府提供）

地方中心／綜合報導

台南市長黃偉哲昨（8）日親自出席113年公部門暑期實習迎青日，歡迎來自全國31所大學112名學生到市府實習，其中文化局、動保處占逾半名額。今天共有53位實習生主動報名參加迎青日活動，現場反應熱烈，充分展現青年活力與熱情。

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本次實習生迎青日的主持人，特別邀請今年首度參加公部門非暑期工讀計畫的台南大學二年級學生陳煒翰，以傳承台語為目標的他，全程以台語主持本次活動。陳煒翰同學表示，非常感謝市府提供非暑期工讀機會，不僅讓他可以利用課餘時間累積職涯實力及了解公部門的運作，在工讀期間能學習「做中學、學中做」的精神，同時也能更貼近自己關心的公共參與實際運作。

市長黃偉哲表示，為了讓將來有更多的優秀人才根留台南，市府除每年積極推動大專院校公部門實習計畫外，今年更首次由研考會規劃整合各局處提供非暑期工讀名額，期盼透過公部門實習及工讀機會，讓學生藉由實際職場體驗，更加瞭解公部門運作，並為市府政策注入青年創新力量。

黃偉哲市長特別準備臺南400簽名紀念提袋，送給第一位報名實習生設計松的李孟昀同學，鼓勵所有實習生一起來關心公共事務。研考會今年首度針對實習生辦理青年設計松，為鼓勵實習生踴躍參與，提供優秀團隊獎勵金，期待深化青年對市政議題的理解與提升參與的成就感。

研考會主委蒙志成表示，今年暑期實習成功媒合31間大專校院共112名實習生，在文化局、動保處、社會局、地政局、衛生局、勞工局、體育局、工務局、秘書處、都發局、水利局等11個局處進行實習，以文化局55個名額居冠，動保處17個名額居次。據統計，參與台南市政府暑期實習計畫的大學生，以崑山科技大學23人最多，其次則是台南大學10人，長榮大學、中興大學各有7人，成功大學、嘉南藥理大學和亞洲大學也各有6人，最遠有來自金門大學3人。

就讀金門大學的李孟昀、何茉麗及鄭博元同學都在都發局實習，表示很高興可以參與公部門暑期實習計畫，選擇台南市政府作為實習機關，不只因為自己是台南子弟，更希望在畢業之後能將所學回饋家鄉。

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