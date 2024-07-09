大二生全台語主持實習活動　黃偉哲歡迎北漂學子返鄉

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市長黃偉哲表示，為了讓將來有更多的優秀人才根留台南，市府除每年積極推動大專院校公部門實習計畫外，今年更首次由研考會規劃整合各局處提供非暑期工讀名額，期盼透過公部門實習及工讀機會，讓學生藉由實際職場體驗，更加瞭解公部門運作，並為市府政策注入青年創新力量。
黃偉哲市長特別準備臺南400簽名紀念提袋，送給第一位報名實習生設計松的李孟昀同學，鼓勵所有實習生一起來關心公共事務。研考會今年首度針對實習生辦理青年設計松，為鼓勵實習生踴躍參與，提供優秀團隊獎勵金，期待深化青年對市政議題的理解與提升參與的成就感。
研考會主委蒙志成表示，今年暑期實習成功媒合31間大專校院共112名實習生，在文化局、動保處、社會局、地政局、衛生局、勞工局、體育局、工務局、秘書處、都發局、水利局等11個局處進行實習，以文化局55個名額居冠，動保處17個名額居次。據統計，參與台南市政府暑期實習計畫的大學生，以崑山科技大學23人最多，其次則是台南大學10人，長榮大學、中興大學各有7人，成功大學、嘉南藥理大學和亞洲大學也各有6人，最遠有來自金門大學3人。
就讀金門大學的李孟昀、何茉麗及鄭博元同學都在都發局實習，表示很高興可以參與公部門暑期實習計畫，選擇台南市政府作為實習機關，不只因為自己是台南子弟，更希望在畢業之後能將所學回饋家鄉。