台灣市場新紀元！台積電市值破1兆美元　謝金河：7年前目標實現

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謝金河說，2017年正是中國國力最強大的時刻，「那時的抖音天天都高唱美國經濟即將崩潰，也是台灣人心最脆弱，最孤立無援的時刻」。謝還說，那時在餐廳吃飯，聽到隔壁桌聊的都是台灣沒有明天，中國稱霸世界的話題，一直到2018年川普祭出貿易戰，然後是香港的反送中運動，地緣政治逐漸改變這個形勢。儘管台灣一直都是彭博資訊及經濟學人一直強調：世界最危險的地方！但是台灣卻在地緣政治張力中奮起。
謝金河在2017年說台灣會大好卅年，日本也會起來，中國會面臨辛苦的調整，那時沒有什麼人相信。如果拿台灣，香港，上海的股市從2017年迄今，台股上漲13505點，漲幅129.92%，香港恆生指數跌8240.52，跌幅31.98%，上海股市下跌270.16，跌幅8.46%，三地股市呈現不同的命運；而台股的奔馳又與台積電成為地緣政治贏家有關。
謝金河提到，幾個月前，台積電市值佔台股逾三成，面臨窄基交易的壓力，結果是台灣大市值企業全都跟上來，鴻海到3.14兆，聯發科到2.27兆，廣達到1.243兆，台達電，富邦金都穩穩成為兆元企業。「比起2017年，台灣的實力跟7年前相比，實力已經大不相同」、「這個時候，是重新評價台灣的時刻」，也想想「下一個7年，台灣，香港，中國又會有什麼新變化？」。