名家論壇》施孝瑋／2024環太平洋演習操演階段正式開始

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海上階段是環太平洋演習重要階段，本屆環太平洋演習和過去相似，利用夏威夷群島設計成紫色的潘朵拉國(極東側一小塊維尼豪島)，考艾島和歐胡島連結而成的葛瑞豐國、分成南北兩黃色島嶼的優羅國(Yolo)，優羅國南島包含摩洛凱、拉耐和茂伊三島，以及大島所在的獵戶座國等。
今年環太演習，設定在這幾個國家之間，因為政治制度、富裕程度和資源分配上產生齟齬，因此導致兵戎相見。美國承聯合國安理會決議，組成多國聯軍，要將這之中的侵略者，以多國聯軍加以驅逐。卡爾文森號出港，象徵多國部隊中海空兵力開始進行海上訓練。這次環太2024演習有29國參加，美國海軍派出一艘航艦、一艘神盾巡洋艦、6艘勃克級神盾驅逐艦、一艘兩棲船塢運輸艦、一艘船塢登陸艦與2艘和攻擊潛艦。其他參演國，包含澳洲、日本與韓國，都派出旗下的神盾驅逐艦與護衛艦參加。另外德國和義大利，也分別派出該國最新穎的作戰艦艇，包含德國海軍F222巴登符騰堡號、義大利海軍的蒙多塑立克里(Montecuccoli)號以及荷蘭海軍七省級巡防艦特羅母普(F803)號，是北約海軍加入環太演習後，多國部隊的海上生力軍。
今年由於美國的兩棲攻擊艦缺席，因此多國部隊中包括日本、韓國、墨西哥等國，都派出大型兩棲艦艇參加。海上自衛隊的國東號戰車登陸艦，還載來日本陸上自衛隊的12式反艦飛彈發射車，將參加在考艾島舉行的攻沉演習。除了多國艦隊之外，這屆還太演習也是各國P-8A交機高潮後，多國P-8A齊聚夏威夷的國際聯合操演。本屆還太演習參加多國P-8A的國家，包含美國、澳洲、印度和紐西蘭四國的P-8A反潛機。日本也派遣川崎重工研製的P-1反潛巡邏機，P-8國際反潛巡邏機集中於夏威夷國際機場西側的希肯機場，海上自衛隊的P-1則在歐胡島東北角的卡內歐伊灣陸戰隊基地進行。
由環太平洋演習的想定推斷，由於演習的基本設定是由聯合國安理會決議由美國派遣國際聯軍進行，外加解放軍曾於2014與16兩屆環太演習皆受邀參演，直到2018年時任美國總統川普下令收回對中共的邀請，才終止了中共的參加。也因此在戰略層級，環太演習的想定，並不針對任何區域內的大國，外加美國之外的28國中，並非每個國家和北京之間的關係皆屬不睦，但的確在戰術層級中，參演的核心國家，會依照太平洋地區有能力發動戰爭國家的軍力，設計操演科目加以應對。例如即將在7月12和19日登場的攻沉演習(SINKEX)中，就會演練對大型艦艇的反艦任務。而多國聯軍的P-8與P-1機隊，也將由空中發射反艦飛彈，對兩場攻沉演習中的大型靶艦，進行多批次、多彈種的攻沉演習。而演習中擔任假想敵的潛艦部隊，也會在最後階段以重型魚雷，終結這兩艘靶艦的最終任務。
環太平洋演習中最後階段是自由接戰演練，各方依照編組，會進行多次相互攻防。而且攻防中雙方腳色也會多次互調，因為一支軍隊不能永遠只習慣於攻勢作戰或守勢作戰，必須在不同任務中隨時變換角色和任務，軍隊才能在演習中獲得最大的磨練。而還太演習在8號的航艦出港後，將進行三周的各種演練，最後演習結束時將以大合照(PHOTOEX)結束今年的環太平洋演習。
●作者：施孝瑋／軍情與航空網站主編
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