花蓮名店又少1間！7年法式餐廳宣布「9月熄燈」：輪到我們說再見
花蓮今年遭受兩次強烈地震打擊，重創當地觀光業及農業，近期更迎10年來最慘暑假，不少名店都支撐不住，紛紛宣布熄燈消息。近日開業7年的異國餐廳「OH LA LA 法式薄餅 · 家常菜」，也於臉書粉專宣布將於9月停業，但熄燈原因並非地震影響，消息曝光後引來大票民眾不捨喊：「離開花蓮之前最愛的店家之一，祝福你們一路順風。」
記者賴禹妡／綜合報導
「Oh La La 法式薄餅 · 家常菜」臉書粉專昨（8）日發文，宣布店面即將在9月1日熄燈的消息，「也要輪到我們說再見了。」老闆娘表示，開店至今滿7年，心裡充滿感謝與感動，她細數創業以來與許多顧客互動的深刻回憶，「我們將帶著這些養分繼續前進，希望如果有再見的那一天我們會更強壯。」
老闆娘也坦言，停業並非是突然的絕定，也與地震無關，而是天時地利人和下的改變。接下來，全家人即將在今年秋天搬到法國一陣子，「會是多久的一陣子還不確定」，法籍老闆已經10幾年沒在法國生活了，老闆娘也想趁機學法文，更希望能在女兒上小學前體驗不同國家的文化。
老闆娘也感性透露，一個多月前和店裡夥伴吿知停業消息時，她在吧台一邊收店一邊不停流淚，「看著從0到有我們一起打造的店真心捨不得，也很感謝這幾年跟我們一起打拼走過高低潮的夥伴們」，她感謝過去一直支持這間店的夥伴與客人們，也歡迎大家今年夏天前來花蓮用餐，「花蓮依舊很美，大海依舊很藍。」
貼文曝光後，引起大票當地人與網友不捨直呼，「去年花蓮旅遊吃過一次料理念念不忘，也真心祝福你們法國生活幸福快樂」、「每次回家鄉都會招待外地來的朋友去吃，有夠難過」、「太突然了吧！離開花蓮之前最愛的店家之一，祝福你們一路順風」。