東海新宿舍落成收費創新高　台中蛋黃區這所大學住校只要付1500

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兩棟宿舍9層樓高，有700個床位，預計以大一新生為優先入住對象，4人房租金一學期為2萬7800元、2人房4萬1300元，寒假可繼續留宿使用，以減少搬遷困擾。東海大學的宿舍收費，原本從4人的1萬500元起跳，到2人房最高3萬3550元都有，位於第二校區的新宿舍，創了東海的宿舍收費新高。
近年不少私立大學著手翻新或新建宿舍，若學生不想住傳統的4至6人雅房，私校新宿舍每學期多是數萬元起跳。日前有世新大學的學生在Dcard表示，學校新蓋好的「新苑宿舍」一學期收費1人套房9萬元、2人套房7萬5，直指「根本是世新大飯店」！校方則回應另5處宿舍可選，最便宜的深坑二舍2人有窗套房，一學期住宿費為2萬2900元。
中部的大學宿舍收費，一直以逢甲大學的「精采學舍」討論度最高，依校方官網公告內容，每學期最高8萬1000元，若一次租整年為10萬8000元；東海大學新宿舍的租金仍與逢甲有段距離。
曾有網友列出「最便宜大學宿舍排行榜」，指台中最便宜宿舍是台體大，但《NowNews》記者查閱台中市5所國立大學網站，台體大每學期住宿費為7200元、台中教育大學在1萬元到7600元間、中興大學在2萬2363元到7000元間、勤益大學在1萬2000元到9900元間，最低廉的是台中科大，6人房含水電費、清潔費及宿網費，每學期6500元，台體大在台中市國立大學的收費只能排第3。