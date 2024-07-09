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東海新宿舍落成收費創新高　台中蛋黃區這所大學住校只要付1500

▲座落於台灣大道旁的東海大學新宿舍，以綠建築概念打造。（圖／東海大學提供，2024.07.09）
▲座落於台灣大道旁的東海大學新宿舍，以綠建築概念打造。（圖／東海大學提供，2024.07.09）

記者顏幸如／台中報導

東海大學今天宣佈全新的綠建築宿舍即將落成，2人房每學期收費4萬1300元，創該校新高。據了解，台中市17所公私立大學宿舍，收費最高檔是逢甲大學精采學舍，每學期最高8萬1000元；最低廉在一中街商圈的台中科大，6500元扣掉5000元的「行政院補貼校內住宿費」，住宿生只需繳納差額1500元。

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位於台中市的東海大學今（9）日宣佈，斥資近5億打造的兩大棟全新綠建築宿舍，即將於8月落成，校方表示這將是全台首座長住型綠建築的男女混住宿舍，透過城市綠廊的概念座落台灣大道旁，將校園與社區的城市景觀連結。

兩棟宿舍9層樓高，有700個床位，預計以大一新生為優先入住對象，4人房租金一學期為2萬7800元、2人房4萬1300元，寒假可繼續留宿使用，以減少搬遷困擾。東海大學的宿舍收費，原本從4人的1萬500元起跳，到2人房最高3萬3550元都有，位於第二校區的新宿舍，創了東海的宿舍收費新高。

▲逢甲精采學舍被形容媲美文創青旅，目前是台中收費最高檔的大學宿舍。（圖／翻攝逢甲大學臉書，2024.07.09）
▲逢甲精采學舍被形容媲美文創青旅，目前是台中收費最高檔的大學宿舍。（圖／翻攝逢甲大學臉書，2024.07.09）
近年不少私立大學著手翻新或新建宿舍，若學生不想住傳統的4至6人雅房，私校新宿舍每學期多是數萬元起跳。日前有世新大學的學生在Dcard表示，學校新蓋好的「新苑宿舍」一學期收費1人套房9萬元、2人套房7萬5，直指「根本是世新大飯店」！校方則回應另5處宿舍可選，最便宜的深坑二舍2人有窗套房，一學期住宿費為2萬2900元。

中部的大學宿舍收費，一直以逢甲大學的「精采學舍」討論度最高，依校方官網公告內容，每學期最高8萬1000元，若一次租整年為10萬8000元；東海大學新宿舍的租金仍與逢甲有段距離。

▲台中科大宿舍外就是一中商圈。（圖／翻攝台中科大官網，2024.07.09）
▲台中科大宿舍外就是一中商圈。（圖／翻攝台中科大官網，2024.07.09）
曾有網友列出「最便宜大學宿舍排行榜」，指台中最便宜宿舍是台體大，但《NowNews》記者查閱台中市5所國立大學網站，台體大每學期住宿費為7200元、台中教育大學在1萬元到7600元間、中興大學在2萬2363元到7000元間、勤益大學在1萬2000元到9900元間，最低廉的是台中科大，6人房含水電費、清潔費及宿網費，每學期6500元，台體大在台中市國立大學的收費只能排第3。

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