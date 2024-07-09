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全家最強聯名是它！年銷量「賣到破億」：不是金針菇、沈早俱樂部

▲全家找來百萬網紅、熱門名店、星級主廚推出聯名鮮食，其中鼎泰豐光單一品項就能年售破億元。（示意圖／業者提供）
▲全家找來百萬網紅、熱門名店、星級主廚推出聯名鮮食，其中鼎泰豐光單一品項就能年售破億元。（示意圖／業者提供）

記者鍾怡婷/綜合報導

超商鮮食吹起一股聯名風潮，找來不少百萬網紅、熱門名店、星級主廚推出合作美食，而全家今（9）日也透露，上半年業績成長冠軍的三明治品項，就是靠著聯名「沈早俱樂部」在2024年上半年成長超過30％，其中，聯名最久、效益最好的是王者是「鼎泰豐」，光單一品項年銷量就突破億元。

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全家今（2024）年上半年營收510.22億元，年增6.64%，其中成長最多的就是三明治30％，麵包、冷藏商品約5%至10%，像是uno pasta、健康志向等，還有持續看好的新型態熟食區，如：馬尚煮、SO HOT炎選等。

全家透露，上半年三明治品類成長亮眼，主要是靠著「沈早俱樂部」聯名，不過截至目前最強聯名商品冠軍仍是「鼎泰豐」，單一個商品就能年銷破億元，也是全家合作最久的聯名美食。

全家董事長葉榮廷近一步表示，消費者在選擇商品時會有慣性，最好的打破方式就是熟人代言，像是消費者原先習慣買路邊早餐店三明治，但因為喜歡沈早，出於信任，就會直接買單嚐鮮。

▲全家聯手早餐推廣大使陪沈團的沈及其品牌「沈早俱樂部」，新品開賣「草莓肉鬆蛋三明治」、「起司芥末蛋沙拉三明治」、「草莓海鹽乳酪三明治」。（圖／全家提供）
▲全家聯手早餐推廣大使陪沈團的沈及其品牌「沈早俱樂部」，推出「草莓肉鬆蛋三明治」、「起司芥末蛋沙拉三明治」、「草莓海鹽乳酪三明治」。（圖／全家提供）
葉榮廷説，靠著名店、名人人設帶動新品銷量，可以減少與顧客溝通的時間，同一款商品有聯名跟沒聯名的銷售狀況會有「時間差」，沒有聯名的商品需要打造口碑，慢慢接觸消費者，有聯名的商品一上次就可以拉高銷售，像是網紅金針菇就會被粉絲定義為韓食專家，所以全家就找她合作推出韓國鮮食商品。

全家聯名美食品牌包含鼎泰豐、花月嵐、屯京、山海樓、請客樓等。不過根據全家銷售數據統計，全店鮮食熱賣品項，還是以長青鮮食佔據榜單，依序為健身G肉餐盒、鮪魚飯糰、雞肉飯飯糰、大滿足麻醬涼麵、日式豬排佐咖哩歐姆蛋燴飯。

▲今年「全家」與鼎泰豐再度攜手，以鼎泰豐店內名菜用醬「海鮮醬」為核心，推出2款全新鮮食。（圖／全家提供）
▲全家聯名最久、效益最好的是王者是「鼎泰豐」，光單一品項年銷量就突破億元。（圖／全家提供）
此外，7-11觀察到「台式小吃」貼近民眾日常，特地和台南晶英酒店合作，開賣超商版「府城肉燥米糕飯糰」、「府城肉燥米糕」、「府城透抽炒意麵」。最特別的是，門市首度開賣到南部必吃的「薑汁醬油膏番茄」，牛番茄搭配晶英主廚特調的薑汁醬油膏，鹹甜回甘帶點微辣薑味，彷彿一秒回到南部冰果室，售價59元；另有3款在地芒果製成的甜點同步登場。

▲7-11開賣府城肉燥米糕飯糰、府城肉燥米糕、府城透抽炒意麵、薑汁醬油膏番茄及3款芒果甜點。（圖／業者提供）
▲7-11開賣府城肉燥米糕飯糰、府城肉燥米糕、府城透抽炒意麵、薑汁醬油膏番茄及3款芒果甜點。（圖／業者提供）

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