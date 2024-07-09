富士山今年登山季首例死亡！中國男攻頂途中猝逝 曾多次反應不適
位於日本靜岡縣及山梨縣交界的富士山已於本月初開山，為了登山客安全以及避免「觀光公害（overtourism，又譯超限旅遊、過度旅遊）。不過在9日時仍傳出登山客死亡的消息，一名中國籍登山客8日晚間在攻頂富士山的途中猝逝，成為富士山今年登山季的首個案例。
國際中心徐筱晴／綜合報導
綜合《共同社》等日媒報導，當地時間8日下午1點半左右，58歲的中國公務員黃進毅（Huang Jin Yi, Lawrence，音譯）與妻子2人從山梨縣一側的吉田路線5合目出發，朝著山頂前進，但在抵達8合目附近時，男子突然感到身體不適，先在山小屋休息了約一個半小時後繼續登山，但在晚上8點半左右，男子再度反應不舒服後隨即失去意識。
附近有登山客立即向山小屋通報，，山間小屋工作人員利用運送物資的專用車輛將男子送到8合目的急救站，但抵達時已不幸死亡。
此次事件是富士山在今年開山後首次傳出死亡案例，由於該名男子裝備齊全，目前日本警方仍在調查男子的死因。
富士山上月才傳死亡
上月26日時，日本警察才在富士山靠靜岡縣側的火山口附近，發現3人意識不清，進一步查看已心肺停止。目前其中兩人的身份已經查明，其中一人是在河口湖的35歲兼職人員小澤拓人，另一人則是53歲東京稻城市的公司高管上田浩。