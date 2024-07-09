對美出口撐起半邊天！台灣6月出口創28月最大增幅　7月可望連9紅

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就6月主要貨品出口觀察，普遍較上年同月增加，其中資通與視聽產品增1.1倍，電子零組件增7.3%，兩者併計成長36.2%，主要受人工智慧、高速運算等應用需求強勁推升；傳產貨類中，礦產品、化學品隨國際油價上漲及廠商回補庫存，各增 23.8%、15.4%，機械因製造半導體設備接單較佳，年增10.5%。累計1至6月出口，電子及資通產品合計增2成4，其餘貨品多處減勢，惟已漸趨緩。
至於主要市場方面，蔡美娜表示，除日本出口向下，其他都上升，尤其對美國撐起出口半邊天，對美總出口增幅貢獻一半，對美出口90.5億美元，創下單月第三高，年增幅達74.2%，亦是單月第二高，表現相當亮麗，換算增加金額39億美元，相當占總出口增加額度的一半，背後原因還是AI商機延燒，加上美國幾年引導先進晶片回流，帶動對我國資通訊與視聽產品、電子零組件需求，6月這兩項貨品年增率都超過1倍。
6月對東協出口亦增30.9%，對歐洲、中國大陸與香港出口皆止跌回升，各年增7.4%、7.3%，對日本則小幅減少2.3%。上半年對美國、東協出口值均創歷年同期新高，年增率分別60.6%、22.6%，而對其他3大地區出口呈跌勢，以對日本受電子零組件出貨縮減，下滑21.6%較多，對歐洲、陸港各年減4.4%、2.2%。
展望未來，蔡美娜指出，雖然主要國家政策利率走向、美中經貿角力、地緣政治衝突等不確定因素依然環繞，惟迄今國際經濟景氣大抵維持穩定復甦，而人工智慧、高效能運算等應用持續向終端裝置擴散，國內半導體產業兼具產能與製程優勢，得以掌握此波新興商機，且即將進入外貿旺季，皆有利挹注我國出口動能，下半年可望續呈上升格局，尤其7月進入外銷旺季，預估7月出口規模與6月相當或更好，規模399億美元至410億美元，年增3%至6%，雖然年增率因基期效應，但很肯定有望連9個月正成長。