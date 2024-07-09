手機有6項使用習慣已透露「偷吃訊號」　有這款計算機問題大了！

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當另一半總是盯著手機或電腦，也許是工作很忙，但也可能正忙著和某人聊天。其實多數的人不會刻意藏手機。因此如果發現你的另一半總是將手機放口袋，或是經常改密碼也不向你透露，甚至不願意借你手機，這個小動作可能透露著伴侶正在做一些他們不想讓你看到的事情。
🟡2 假的App
刻意隱瞞之下，通常對方不會讓你看到螢幕上聊天App，甚至是使用假的App來隱藏聊天內容，舉例來說「Calculator Pro+」就是一款可以將私人對話，隱藏在計算機App後方。
🟡3 刪光光的搜尋紀錄
為了隱藏自己的經常造訪約會網站、秘密電子郵件帳戶或其他任何東西，偷吃者往往會將搜尋紀錄、訊息收件匣等都會刪乾淨，就為了避免留下把柄。
🟡4 總是在「工作」
Google線上文件或 Microsoft 365 文件，這些文件在打開之前看起來很無害，檔名甚至可能是「第三季目標」，但當文件打開時，第一頁可能會是一堆公司內容，但向下捲動就會顯示該文件的真正用途，因為線上文件是可以和他人分享筆記、照片和影片的一種隱藏方式。
🟡5 經常去特定的地方
經常去特定的地方可能也不是很單純，可以在安卓手機的導航系統找「之前目的地」，如果是iPhone，可以在「設定」>「隱私權與安全性」>「位置服務」>「系統服務」>「重要位置」中尋找對方經常去的位置。
🟡6 垃圾桶滿滿
有心隱瞞的人，勢必會刪掉很多資料，但想要走過不留痕跡其實有點難，即便刪除，其實有些雲端服務可讓用戶從垃圾箱中恢復項目。已刪除的電子郵件會累積在垃圾箱中，如果沒有手動清除也是很容易漏餡。