降溫消暑！今起7-11咖啡買11送11「可寄杯」　全家拿鐵第二杯7元

手機有6項使用習慣已透露「偷吃訊號」　有這款計算機問題大了！

▲外媒盤點手機6項使用習慣，可能正悄悄透露出「偷吃警訊」。（示意圖，圖／NOWnews資料照片）
▲外媒盤點手機6項使用習慣，可能正悄悄透露出「偷吃警訊」。（示意圖，圖／NOWnews資料照片）

記者周淑萍/綜合報導

近日有著好形象的電視名醫江坤俊遭爆料疑似有婚外情，對此他本人也發出聲明，表示將暫離演藝圈工作，醫院也只保留臨床工作，對於相關不實指控，他將保留法律追訴權。至於想要抓偷吃，外媒英國「每日郵報」就盤點出「6項」手機使用習慣，其實已經隱藏「偷吃訊號」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
🟡1 從未放下手機

當另一半總是盯著手機或電腦，也許是工作很忙，但也可能正忙著和某人聊天。其實多數的人不會刻意藏手機。因此如果發現你的另一半總是將手機放口袋，或是經常改密碼也不向你透露，甚至不願意借你手機，這個小動作可能透露著伴侶正在做一些他們不想讓你看到的事情。

🟡2 假的App

刻意隱瞞之下，通常對方不會讓你看到螢幕上聊天App，甚至是使用假的App來隱藏聊天內容，舉例來說「Calculator Pro+」就是一款可以將私人對話，隱藏在計算機App後方。

▲「Calculator Pro+」是一款可以將私人對話，隱藏在計算機App後方，如果對方手機內有這款App，可以多了解下載的用意。（圖／記者周淑萍攝）
▲「Calculator Pro+」是一款可以將私人對話，隱藏在計算機App後方，如果對方手機內有這款App，可以多了解下載的用意。（圖／記者周淑萍攝）
🟡3 刪光光的搜尋紀錄

為了隱藏自己的經常造訪約會網站、秘密電子郵件帳戶或其他任何東西，偷吃者往往會將搜尋紀錄、訊息收件匣等都會刪乾淨，就為了避免留下把柄。

🟡4 總是在「工作」

Google線上文件或 Microsoft 365 文件，這些文件在打開之前看起來很無害，檔名甚至可能是「第三季目標」，但當文件打開時，第一頁可能會是一堆公司內容，但向下捲動就會顯示該文件的真正用途，因為線上文件是可以和他人分享筆記、照片和影片的一種隱藏方式。

🟡5 經常去特定的地方

經常去特定的地方可能也不是很單純，可以在安卓手機的導航系統找「之前目的地」，如果是iPhone，可以在「設定」>「隱私權與安全性」>「位置服務」>「系統服務」>「重要位置」中尋找對方經常去的位置。

🟡6 垃圾桶滿滿

有心隱瞞的人，勢必會刪掉很多資料，但想要走過不留痕跡其實有點難，即便刪除，其實有些雲端服務可讓用戶從垃圾箱中恢復項目。已刪除的電子郵件會累積在垃圾箱中，如果沒有手動清除也是很容易漏餡。

▲電腦垃圾桶。（圖／記者周淑萍攝）
▲有心隱瞞的人，勢必會刪掉很多資料，已刪除的資料會累積在垃圾箱中，如果沒有手動清除很容易漏餡。（圖／記者周淑萍攝）

江坤俊出軌形象全毀！7廣告受影響「日商秒切割」千萬代言費泡湯

快訊／醜聞纏身！江坤俊主動請辭下車《健康2.0》　T台聲明她取代

快訊／江坤俊激戰護理師性騷主播！6天後首發聲：暫停演藝工作

江坤俊爆醫院激戰護理師懷孕「她尪早結紮」！5百萬封口內幕曝光

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
美國大選