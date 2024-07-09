江坤俊出軌形象全毀！7廣告受影響「日商秒切割」千萬代言費泡湯
乳房外科名醫江坤俊營造愛妻暖男形象，經常在節目上分享暖心事蹟，吸引大批婆媽粉絲，日前卻被爆料出軌護理師，還對節目搭檔鄭凱云性騷擾，隨著風波越演越烈，江坤俊也請辭TVBS《健康2.0》的主持棒，不僅電視台要求江坤俊神隱1個月，他手上的7個代言也連帶受到影響，年破千萬的代言費更泡湯了。
記者吳昕蓓／綜合報導
TVBS今（9）日發表聲明切割，表示：「《健康2.0》主持人江坤俊醫師近日相關緋聞報導，江醫師已正式請辭健康2.0主持一職」，指出江坤俊不想讓私人事件影響到節目，因此主動請辭，並曝光新的主持人選，「《健康2.0》加入陳欣湄醫師為主持陣容，陳欣湄醫師為專業的家庭科醫師。」
根據《三立新聞網》報導，江坤俊過去每年的代言費至少破千萬，如今他的愛家好男人形象破滅，廠商準備向他所屬的經紀公司求償，目前有7個代言受到影響，以年收上千萬來算，將會損失慘重，其中日本廠商原本打算要續約，如今也喊卡，因為合約6月底就到期了，甚至求償無門。
報導指出，江坤俊一支廣告代言的酬勞要價150萬，他手上有7支代言，加上主持工作及醫生主業，一年可賺超過千萬，雖然事發過後，經紀公司強調兩人只是熟識的同事，家庭狀況一切良好，卻仍無法平息外界聲浪，之後又爆出他性騷擾主播鄭凱云，導致形象徹底崩壞。