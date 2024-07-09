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江坤俊出軌形象全毀！7廣告受影響「日商秒切割」千萬代言費泡湯

▲乳房外科名醫江坤俊爆出偷吃，導致愛妻暖男形象全毀，不僅電視台要求江坤俊神隱1個月，他手上的7個代言也連帶受到影響，年破千萬的代言費更泡湯了。（圖／江坤俊臉書）
▲乳房外科名醫江坤俊爆出偷吃，導致愛妻暖男形象全毀，不僅電視台要求江坤俊神隱1個月，他手上的7個代言也連帶受到影響，年破千萬的代言費更泡湯了。（圖／江坤俊臉書）

記者吳昕蓓／綜合報導

乳房外科名醫江坤俊營造愛妻暖男形象，經常在節目上分享暖心事蹟，吸引大批婆媽粉絲，日前卻被爆料出軌護理師，還對節目搭檔鄭凱云性騷擾，隨著風波越演越烈，江坤俊也請辭TVBS《健康2.0》的主持棒，不僅電視台要求江坤俊神隱1個月，他手上的7個代言也連帶受到影響，年破千萬的代言費更泡湯了。

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▲已婚名醫江坤俊近期被爆出接送護理師回家並過夜，愛家的好男人形象在一夕之間全毀，即便正宮發聲力挺老公，依然止不住各界輿論抨擊。（圖／江坤俊臉書）
▲已婚名醫江坤俊近期被爆出接送護理師回家並過夜，愛家的好男人形象在一夕之間全毀。（圖／江坤俊臉書）
TVBS今（9）日發表聲明切割，表示：「《健康2.0》主持人江坤俊醫師近日相關緋聞報導，江醫師已正式請辭健康2.0主持一職」，指出江坤俊不想讓私人事件影響到節目，因此主動請辭，並曝光新的主持人選，「《健康2.0》加入陳欣湄醫師為主持陣容，陳欣湄醫師為專業的家庭科醫師。」

根據《三立新聞網》報導，江坤俊過去每年的代言費至少破千萬，如今他的愛家好男人形象破滅，廠商準備向他所屬的經紀公司求償，目前有7個代言受到影響，以年收上千萬來算，將會損失慘重，其中日本廠商原本打算要續約，如今也喊卡，因為合約6月底就到期了，甚至求償無門。

▲江坤俊（右一）和橋牌國手老婆劉藺秦大學就認識，他曾經公開稱另一半「橋牌女神」，大方放閃。（圖／江坤俊臉書）
▲江坤俊老婆劉藺秦（左一）一度發聲力挺老公。（圖／江坤俊臉書）
▲▼資深主播鄭凱云（上圖）證實曾經被江坤俊性騷擾。（圖／鄭凱云、江坤俊臉書）
▲資深主播鄭凱云證實曾經被江坤俊性騷擾。（圖／鄭凱云臉書）
報導指出，江坤俊一支廣告代言的酬勞要價150萬，他手上有7支代言，加上主持工作及醫生主業，一年可賺超過千萬，雖然事發過後，經紀公司強調兩人只是熟識的同事，家庭狀況一切良好，卻仍無法平息外界聲浪，之後又爆出他性騷擾主播鄭凱云，導致形象徹底崩壞。


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