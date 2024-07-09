日本股市創新高是靠川普？日經：看好川普勝選讓「川普牛市」再現
日本股市今（9）日再創新高，東京日經平均指數收在41580.17點，較前一交易日大漲799.47點，讓日本股市首次突破41000點大關。對此，《日本經濟新聞》報導指出，日本股市近日之所以持續上漲，是因為川普很有可能再次當選美國總統，讓投資人期待「川普牛市」再現。
記者倪浩軒/綜合報導
根據《日經》報導，這波日本股市上漲的驅動力有很多，包括美股科技股上漲帶動，半導體相關股票被大量買入，支撐了市場行情。而在AI題材方面，日本相關企業也有很高的評價，一般認為日本技術能力突出，許多被認為能搭上AI熱潮順風車的日企股價均獲得AI紅利而表現亮眼。
此外，瑞銀三井住友信託財富管理的首席投資官青木大樹表示，「美國的減稅、財政擴張和寬鬆的貨幣環境不僅有利於美國企業，也有利於日本企業，從最近日美股市的強勁勢頭來看，川普的政策將成為企業業績的利多，股市意識到了這一點」。
報導指出，在川普與拜登首場辯論會結束後，拜登陣營正在動搖，而作為對手的川普則獲益，外界認為川普勝選的機率大增。
高盛證券的副總裁石橋隆行指出，2016年川普當選後，工業生產和鋼鐵等舊經濟體的價值股被買入，市場對此記憶猶新，日本股市的股價凈值比較低，更易受到青睞。另外也有觀點認為，川普如果當選，美國對中國的強硬態度將進一步加強，因此資金有可能進一步轉往日本和印度等其他亞洲國家，日股也會因此受益。