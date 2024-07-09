張忠謀93歲生日！看他揭密如何善用一週時間　平衡工作興趣與家庭

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在張忠謀的領導下，台積電寫下許多重要里程碑，至今在半導體界有著至尊地位，大家也好奇他是如何分配時間，才能在工作、休息、家人、運動、社交、學習間取得平衡？
過去張忠謀曾對大學畢業生分享「自己的一週」，他堅持一週工作不超過50小時，且對工作的原則除了努力之外，就是「有效率」與「做對的事」，但他強調工作只是生活的一部份，希望員工們在工作外，也要有家庭生活、有運動、有社交生活、有個人興趣等。
張忠謀甚至曾說，「我們不反對同仁因為對工作有興趣，自願在下班後留在公司工作，以強化自己的實力。儘管如此，我們仍然希望同仁每週在公司工作不要超過50小時」。
張忠謀堅持一週工作時間不超過50小時，至於睡眠休息時間可佔70小時，與家人相處、朋友社交的時間約佔20至30小時，10到20小時用來從事個人興趣及終身學習，然後要有8個小時的運動時間。
事實上，張忠謀曾說自己從24歲開始工作到50歲，期間一點運動都沒有，50歲時突然警覺這樣不行，認為再不運動、年紀越大身體越不行，因此從50歲開始就維持運動習慣，也常建議大家一定要運動，才能保持健康與清晰的頭腦。
張忠謀說，若是以一週工作5天來看，50小時等於工作日每天工作10小時，睡眠休息時間70小時，等於每天休息10小時。這樣工作日一天還剩下4小時，要設法在4小時內將一些例行性活動處理完畢。他也強調終身學習的重要，而且要有計畫性，針對人生不同階段事先做好規劃。
張忠謀說自己最大的興趣是閱讀，傳記、歷史、經濟、政治的書都看，雖然跟半導體沒有關係，但他說讀得越多有助於眼界與視野廣一點，對公司經營自然有幫助。且他也喜歡聽歌劇、古典樂，這是他在中學時期就培養的興趣，而他在哈佛大學就學時期，更接觸許多歌劇與芭蕾。
張忠謀說藝術不僅可以放鬆心情還能幫助思考，也因此台積電文教基金會屢邀國際級藝文團隊來台，與大眾一同欣賞世界級的演出。另外，張忠謀玩橋牌出了名為人所熟知，可以鍛鍊腦力集中與毅力，他曾透露自己在50歲對事業有點徬徨時，就花許多時間打橋牌，而現在即便退休了，也仍維持打橋牌的嗜好，甚至出國比賽與同好切磋牌技。