台股雲霄飛車！創高後急殺500點　電金傳跳水、台積電平盤震盪

張忠謀93歲生日！看他揭密如何善用一週時間　平衡工作興趣與家庭

▲台積電創辦人張忠謀迎來93歲生日，他創造的台積電江湖地位無人能及，不少人好奇他如何在工作、休息、家人、運動、社交、學習間取得平衡？（圖／NOWnews資料照片）
▲台積電創辦人張忠謀迎來93歲生日，他創造的台積電江湖地位無人能及，不少人好奇他如何在工作、休息、家人、運動、社交、學習間取得平衡？（圖／NOWnews資料照片）

記者許家禎／台北報導

台積電創辦人張忠謀將於7月10日迎來93歲生日，身為台灣半導體教父，創立的台積電技術獨步全球，在半導體領域佔有一片天，江湖地位無人能及，不少人好奇他如何在工作、休息、家人、運動、社交、學習間取得平衡？過去他就曾分享怎麼分配一週的時間，其中堅持工作不超過50小時，與家人和朋友相處與社交得用掉20到30小時，且10到20小時要從事自己的興趣，還要抽出8小時運動時間。

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台積電創辦人張忠謀將於7月10日慶祝93歲生日，媒體報導他與夫人張淑芬等家人，早就提前搭郵輪去歐洲旅行暖壽，且台積電董事長魏哲家也會按慣例，率經營團隊高層幫他慶生。

在張忠謀的領導下，台積電寫下許多重要里程碑，至今在半導體界有著至尊地位，大家也好奇他是如何分配時間，才能在工作、休息、家人、運動、社交、學習間取得平衡？

過去張忠謀曾對大學畢業生分享「自己的一週」，他堅持一週工作不超過50小時，且對工作的原則除了努力之外，就是「有效率」與「做對的事」，但他強調工作只是生活的一部份，希望員工們在工作外，也要有家庭生活、有運動、有社交生活、有個人興趣等。

張忠謀甚至曾說，「我們不反對同仁因為對工作有興趣，自願在下班後留在公司工作，以強化自己的實力。儘管如此，我們仍然希望同仁每週在公司工作不要超過50小時」。

張忠謀堅持一週工作時間不超過50小時，至於睡眠休息時間可佔70小時，與家人相處、朋友社交的時間約佔20至30小時，10到20小時用來從事個人興趣及終身學習，然後要有8個小時的運動時間。

事實上，張忠謀曾說自己從24歲開始工作到50歲，期間一點運動都沒有，50歲時突然警覺這樣不行，認為再不運動、年紀越大身體越不行，因此從50歲開始就維持運動習慣，也常建議大家一定要運動，才能保持健康與清晰的頭腦。

張忠謀說，若是以一週工作5天來看，50小時等於工作日每天工作10小時，睡眠休息時間70小時，等於每天休息10小時。這樣工作日一天還剩下4小時，要設法在4小時內將一些例行性活動處理完畢。他也強調終身學習的重要，而且要有計畫性，針對人生不同階段事先做好規劃。

張忠謀說自己最大的興趣是閱讀，傳記、歷史、經濟、政治的書都看，雖然跟半導體沒有關係，但他說讀得越多有助於眼界與視野廣一點，對公司經營自然有幫助。且他也喜歡聽歌劇、古典樂，這是他在中學時期就培養的興趣，而他在哈佛大學就學時期，更接觸許多歌劇與芭蕾。

張忠謀說藝術不僅可以放鬆心情還能幫助思考，也因此台積電文教基金會屢邀國際級藝文團隊來台，與大眾一同欣賞世界級的演出。另外，張忠謀玩橋牌出了名為人所熟知，可以鍛鍊腦力集中與毅力，他曾透露自己在50歲對事業有點徬徨時，就花許多時間打橋牌，而現在即便退休了，也仍維持打橋牌的嗜好，甚至出國比賽與同好切磋牌技。

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