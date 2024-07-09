三星仍是台積電可敬對手！搶走日企晶片訂單 首獲2奈米製程代工
台積電早盤今（9）日股價大漲20元，攀高至1055元刷新天價。不過，半導體領域競爭對手環伺，韓國三星電子今日宣布，已贏得日本AI科技公司Preferred Networks（PFN）的訂單，將替PFN生產AI應用晶片，由三星電子提供2奈米晶圓製程和先進晶片封裝服務。這是三星電子所公開的第一份2奈米製程的晶圓代工訂單，三星電子並未說明訂單的規模，而PFN自2016年來一直是台積電的客戶。
記者倪浩軒/綜合報導
根據《路透社》報導，三星表示，這些晶片將採用所謂環繞式閘極（GAA）的架構，將多個晶片整合在一個封裝中，以提高互連速度並縮小尺寸。這些GAA晶片是由另家韓國企業「Gaonchips」所設計。
PFN的副總裁牧野淳一郎（Junichiro Makino）表示，這些晶片將用於PFN的高效能運算硬體，用於大型語言模型等生成式AI技術。
三星與台積電的競爭激烈，韓媒《Busuness Korea》日前曾報導，Google將Tensor G5晶片的代工合約從三星轉往台積電，對於三星來說是不小的打擊，當時報導就提到，三星的GAA技術將是未來能否扭轉局面的關鍵因子，結果三星也確實靠著GAA從台積電手中搶下PFN的代工合約。