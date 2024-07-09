鮑爾國會談話稱維持高利率恐傷經濟！仍未鬆口降息 美股漲跌互見
美國聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）9日出席美國國會聽證會，鮑爾先是強調聯準會仍致力於將通膨降至2％的目標，接著也透露擔心長期維持過高利率可能會危及經濟成長，談話立場似乎偏鴿，但在民主黨參議員布朗（Sherrod Brown）敦促鮑爾盡快降息時，鮑爾強調了聯準會獨立履行職責的重要性，不願附和布朗所言。投資人解讀鮑爾談話，美股主要指數開盤後也隨著鮑爾談話高低震盪，漲跌互見。截至寫稿時間為止，道瓊工業指數下跌103.15點、約0.26％；標普500指數上漲6.45點、約0.12％；那斯達克指數上漲28.48點、約0.15％；費城半導體指數下跌18.13點、約0.31％。
記者倪浩軒/綜合報導
根據《CNBC》報導，鮑爾的談話似乎暗示準備對於經濟採取較少限制的立場，但是本週陸續還有關鍵的通膨數據將要公布，在那之前，鮑爾也不願明確表態。然而，TradeStation的分析師羅素（David Russell）認為，鮑爾開始關注美國就業市場疲軟的問題，確實可能替今年稍晚降息奠定基調。
鮑爾在談話中重申通膨已有所緩和，但仍需要看到更多降至2％的信號，才能夠更堅定打擊通膨已經成功的信心。鮑爾也提到了通膨不是唯一風險，長期維持過高利率可能會導致勞動市場冷卻，進而過度削弱經濟活動。
不過，鮑爾也指出美國經濟目前仍然相當強勁，有議員詢問鮑爾，目前世界上是否有任何經濟體的表現比美國更好，鮑爾回答「在主要經濟體中我沒有想到任何一個，答案是否定的」。
《CNBC》報導指出，由於美國大選在即，這場聽證會也染上政治色彩，像是民主黨議員敦促鮑爾盡快降息，稱聯準會再不降息將會抵銷政府在創造就業機會方面的成就，鮑爾則回答聯準會不參與政治，也不參與職責以外的政策制定，並強調了準會獨立履行職責的重要性。鮑爾一方面稱擔心維持高利率會傷及經濟，一方面又稱美國經濟是世界最好，是否降息仍有各自解讀的空間。