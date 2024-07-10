大聯盟週報Week14／大谷挑戰單季50轟30盜　火球新秀殺進明星賽

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周日下午，洛杉磯道奇在主場對釀酒人3連戰的最後一場中以2比9落敗，無緣橫掃對手，大谷翔平挑戰大聯盟生涯200轟沒有成功，停在199轟， 不過他還是在3局下擊出安打後，連續完成2次盜壘成功，連2年、生涯第3度完成單季20盜。
大谷不但成為大聯盟本季達成單季「20轟20盜」的第一人，也是道奇隊史第3位在明星賽前完成這項紀錄的選手。
大谷是鈴木一朗（大聯盟生涯13次單季超過20盜）之後，第2位在大聯盟完成3度單季20盜的選手，但是加上全壘打的紀錄組合，他不但能夠寫下許多日本第一紀錄，甚至在大聯盟樹立新障礙。
大谷在2021、23年分別在天使隊完成26、20盜，這兩季的全壘打分別是46、44支，也就是說，以他目前28轟的進度來看，2024年球季很有可能會是他生涯第3個「40轟20盜」的球季，這不僅是日本選手第一人，歷史上完成3次「40轟20盜」的選手也只有邦茲（Barry Bonds）、坎塞柯（Jose Conseco）與A-Rod（Alex Rodriguez）。
到周日為止，道奇隊打完91場比賽，例行賽還有71場， 大谷目前的進度來換算全季的數字，全壘打在49-50支之間，盜壘成功則是35-36次。看起來要完成個人生涯首次單季「30轟30盜」應該不難， 大聯盟史上一共有69次單季「30轟30盜」紀錄。
只要明星賽後沒有太大落差，大谷要完成單季「40轟30盜」的難度似乎也不大，這紀錄大聯盟過去就只有14次了。但如果是「50轟30盜」達標，就是史上第一人了，在過去的69次「30轟30盜」紀錄中，全壘打最多的是1997年科羅拉多落磯隊渥克（Larry Walker）的49轟。
大谷本季只要敲出第47支全壘打，就能寫下生涯新高，但挑戰單季50轟，寫下日本選手和大聯盟一些新紀錄，或許才是他的終極目標。
大谷創下124年來罕見紀錄 隊友貝茲上節目哈哈大笑
上周六道奇對釀酒人之戰，大谷翔平又寫下一個大聯盟124年以來的一項新紀錄。
大谷在7月6日的5個打席，結果分別是四壞球、觸身球、四壞球、三壘安打和全壘打，其中第三打席還發動盜壘成功，一場比賽中，一個選手要湊滿保送、觸身球、三壘打、盜壘成功和全壘打，應該很難很難吧？但還真有，在大谷之前，就有1910年的丹尼爾斯（Bert Daniels）和2019年的葉立奇（Christian Yelich）曾經達標，只是大谷多一次保送，因此一場比賽同時達成「複數四壞球、觸身球、盜壘成功、三壘安打、全壘打」還真的是第一次。
這罕見紀錄的結構，多少有些無厘頭，因此當目前還在養傷的道奇明星球員貝茲（Mookie Betts）在周日上《洛杉磯運動網》擔任球評時，主持人戴維斯（Joe Davis）介招大谷前一天完成124年來首度出現的紀錄時，貝茲不禁「哈哈哈哈哈」笑得很開心。
戴維斯還在節目中說，「羅伯茲（Dave Roberts，道奇總教練）說，如果有人提供關於這方面的紀錄，他一點都不會驚訝。」也就是說，教頭對於大谷一再創造各式各樣的紀錄，已經很習慣了。
周日賽前，媒體都糾結在大谷是否敲出大聯盟生涯第200轟，羅伯茲說：「如果他敲全壘打，我一點也不感到驚訝，我越看翔平，就越覺得他每天都在破紀錄。」這場比賽道奇輸了，大谷不但沒開轟，並在5打數只敲1支安打，吞下2次三振，但還是寫下一項新紀錄，本季累積221壘打數，刷新貝林傑（Cody Bellinger）在2019年所寫下明星賽前220壘打數的隊史紀錄。
恐怖「指叉伸卡球」大殺四方 史肯斯成為首位隔年進明星賽的選秀狀元
能夠想像在參加選秀後不到一年就入選大聯盟明星賽嗎？匹茲堡海盜隊22歲火球投手史肯斯儘管在上大聯盟還不到兩個月，才不過先發登板10次，卻成為史上第一位在隔年就被選進明星賽的選秀狀元。
明星賽將在美國時間7月16日於德州遊騎兵的全球人壽球場舉行，大聯盟在7日（周日）公布完整名單，史肯斯出現在國聯投手名單中，這距離去年7月9日他被海盜在第一輪第一個順位挑中，不過才364天。史肯斯也是海盜隊史第一位入選明星賽的新人投手，也是繼1997年渥梅克（Tony Womack）之後，首位進入明星賽的新人。
史肯斯在5月11日才完成大聯盟初登板，明星賽完整名單出現的這一天，不過是他被正式登錄在大聯盟的第59天，其間他出賽10次，在所有投超過50局的投手中，他的防禦率2.12排第二，三振率33.6%、三振減保送比率28.4%都排第三，戰績5勝0敗，並在59.1局中投出78次三振。
史肯斯的速球均速是驚人的99.2哩，但這其實比他在3A的99.9哩要低，在使用比例上，更是從3A的46.9%降到現在的37.8%，相對的，為了應付更難纏、可怕的對手，獨特的「指叉伸卡球」（splinker）則是更加倚賴，使用率從3A的14.9%增加到大聯盟的31.2%，而這顆能夠往右下側急速下滑的球路，均速達到94.7哩，已經成為大聯盟的新魔球。
史肯斯的「指叉伸卡球」：
「顯然的，從3A開季，要進入明星賽的機會應該是很低，所以這其實並不是我本季的目標或期望之一，」史肯斯說，「只在大聯盟出賽這麼短的時間，卻能獲得參與明星賽的機會，我感到非常光榮。」
而史肯斯笑笑地表示自己的目標不僅於此，「希望我還能做到比進入明星賽更酷的事。」一般認為，他的生涯很可能不只一次能拿到賽揚獎，唯一的變數大概是手臂的健康度。
今永昇太貢獻小熊最多局數 成為第9位新秀年入選明星賽的日籍選手
今永昇太對融入異地環境所做出的努力卻是所有人都看得到，創造的話題再加上繳出來的成績，讓這位30歲的左投成為芝加哥小熊隊今年唯一入選明星賽的選手，也成為第9位在菜鳥年就入選的日籍選手。
儘管今永曾經過兩次「核爆」，包括5月29日的4.1局失7分，以及6月21日的3局失10分，但他在16次先發登板中，還是繳出7勝2敗、防禦率3.16和WHIP每局被上壘率1.11的好成績，累積「優質先發」（先發至少6局且責失在3以內）達10場，91局中投出92次三振。
小熊今年戰績不理想，勝率0.462在國聯中區墊底，今永穩定貢獻了全隊最多局數、最多勝和最多三振，隊中所有投手只有他達到規定局數而進榜，防禦率和WHIP都在國聯排第9。
今永個性看似沈默，但與人相處絕不低調，開季以來努力突破語言障礙，不但與隊友交流，也跟球迷接觸，開季他有一段時間高居大聯盟防禦率王，5月中以後雖然出現瓶勁，但還是在教練協助下，維持一定水準，基本上沒有連爆2場的狀況出現。
成為球隊唯一入選明星賽的選手，今永從總教練康索（Craig Counsell）手中接過證書後，第一句話就是「Ladies and gentlemen, boys and girls」引起隊友爆笑，隨即用日文說，「被選上了，我很自豪可以代表小熊，如果拿到獎金，我會分給大家的。」