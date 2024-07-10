鮑爾暗示減少利率限制「美股漲跌互見」　標普500、那指創新高

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鮑爾聽證會證詞
聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）週二赴國會發表年度兩次政策更新，闡明聯準會對經濟的看法。鮑爾稱，隨著就業市場緊張狀況幾乎緩解至疫情前的水平，經濟不再過熱，這表明聯準會仍然相信其政策措施正在放緩經濟。
他指出，「通膨居高不下不是我們面臨的唯一風險。降息太晚或降息幅度太小都可能過度削弱經濟活動和就業」。
鮑爾表示，未來幾個月的「良好數據」將增加升息的機會，並指出長期維持過高利率的風險。在本週稍後發布關鍵通膨數據之前，這番言論增強投資人對美國央行9月降息的押注。
市場希望今年降息，以減輕消費者和投資者的壓力。大多數專家預計聯準會今年將降息一次，但要到9月。
週四將公布6月消費者物價指數（CPI）為接下來的美國聯準會潛在降息路徑提供更多線索。鮑爾將於週三出席眾議院聽證會，為CPI做鋪墊，如果通膨確認降溫，這些數據都將成為股市的潛在催化劑。
投資人預計，週四公佈的最新政府報告將顯示，6月CPI從5月份的3.3%降至3.1%。
NatAlliance Securities證券公司的布瑞納（Andrew Brenner）「 鮑爾的態度比市場預期的要中立得多。我們預期週三會有類似的證詞，週四消費者物價指數之後，美債殖利率可能會大幅波動。」
晨星首席美國市場策略師塞克拉表示，「如果聯準會不能在未來幾個月開始降息，經濟將面臨短期內進一步疲軟的風險，這也將在我們預期經濟重新加速時受到阻礙。」
此外，摩根大通、花旗集團和富國銀行將於週五公布業績。這些最新情況可能會讓人們更深入地瞭解消費者債務水平，以及銀行是否擔心還款和潛在拖欠。
焦點個股
特斯拉收高3.71%至每股262.33美元，連續第十個交易日上漲，且累漲近44%，創一年最長連長紀錄。
輝達漲2.48%，KeyBanc將輝達的目標價上調至180美元，這意味著其股價較週一收盤價有40%的上漲空間。
蘋果股價上漲0.38%，市值重回美股第一。據蘋果產業鍊公司相關人士消息指出，近期該公司收到的蘋果iPhone16系列備貨目標指引略有上調，上調後，iPhone16系列今年備貨目標指引為9000萬部左右。
由於與馬斯克旗下人工智慧 (AI) 新創公司xAI的談判失敗，科技巨擘甲骨文結束了一筆價值約100億美元的伺服器交易談判。消息傳出後，甲骨文股價下跌3%。據報道，xAI在購買晶片來構建自己的數據中心。
道瓊工業指數下跌52.82點或0.13%，收39291.97點。
標普500指數微漲4.13點或0.07%，收5576.98點。
那斯達克指數上揚25.55點或0.14%，收在18429.29點。
費城半導體指數微跌0.01點或0.00%，收報5765.20點。