八方雲集又漲價不吃鍋貼了！內行吃過「它」全改觀：39元水準太高

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然而消息曝光後，不少人在各大社群發文表示「八方雲集是不是漲價漲的太誇張，水餃鍋貼一顆賣到7元是在搶錢？」、「八方雲集又漲價了，以前都覺得是小確幸，現在隨便點10顆加上一碗湯也要破百了，以後是不是一顆八方雲集的鍋貼水餃要賣到10元。」
貼文一出，許多網友紛紛回應「漲到6元之後就沒什麼在吃了，反倒是沒吃過八方的乾麵的人可以試看看，保證你不會認定他是水餃店XD」、「推薦你點10顆鍋貼+一碗39元古早味乾麵，飽到天靈蓋」、「八方雲集的乾麵真的好吃到不行....古早味乾麵只要39元水準超級高」、「我都點10顆鍋貼+招牌乾麵，110元吃超級飽，好險這次乾麵沒有漲價，還是有小確幸。」
八方雲集不要只會吃鍋貼、水餃！「隱藏王牌」乾麵超強
而《NOWnews》記者本身也是八方雲集乾麵系列愛好者！當初也是從網路得知八方雲集的乾麵系列非常厲害，吃過之後真的回不去！不論是古早味乾麵、招牌乾麵還是紹辣乾麵，都非常好吃！值得一提的是，八方雲集的乾麵價位上，CP值贏過許多正港麵店，現在外面一碗有調味的像是「麻醬麵」、「炸醬麵」可能都要60元起跳，但八方雲集的乾麵則是落在39元至49元之間。
至於口感上，八方雲集的麵條吃起來非常Q彈有勁，不吃辣的人可以選擇「古早味乾麵」，愛吃辣的人則可以選「招牌乾麵」或是「紹辣乾麵」，保證吃過之後讓你對八方雲集有不同的認識以及見解！不過要注意的是，並不一定每一家八方雲集分店都有販售乾麵系列的商品，民眾還是要看菜單上店家是否有販售哦！