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八方雲集又漲價不吃鍋貼了！內行吃過「它」全改觀：39元水準太高

▲八方雲集「漲聲又響起」！以鍋貼、水餃為主打的連鎖店八方雲集近日宣布，將再度上調價格。（圖／記者葉盛耀攝）
▲八方雲集「漲聲又響起」！以鍋貼、水餃為主打的連鎖店八方雲集近日宣布，將再度上調價格。（圖／記者葉盛耀攝）

記者張嘉哲/綜合報導

八方雲集「漲聲又響起」！以鍋貼、水餃為主打的連鎖店八方雲集近日宣布，將再度上調價格，這同時也是自2021年來，第三度上調價格，未來吃八方雲集一顆鍋貼或水餃，恐怕破7元，讓不少小資族直呼吃不消、小確幸消失。不過也有不少人表示：「八方雲集還有人在吃鍋貼？不是都吃乾麵系列了嗎？」引起熱烈討論。

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八方雲集自2021年來三度調整價格，自去年2月宣布調漲之後，官方日前再度宣布，從7月10日開始，水餃、鍋貼每顆調漲0.4~0.5元，平均調幅6%~7%，但酸辣湯、玉米濃湯價格維持35元不變，牛肉麵系列以及飲品類商品價格也維持原價。

▲左邊為八方雲集的招牌鍋貼，從外觀可明顯看出內餡較為飽滿紮實，右邊的四海遊龍鍋貼內餡顯得較為鬆散。且八方雲集的肉餡似乎較多一些，更有肉香。（圖／記者葉盛耀攝）
▲八方雲集的鍋貼水餃再度喊漲！即日起吃一顆八方雲集的水餃及鍋貼，要價7元。（圖／記者葉盛耀攝）
然而消息曝光後，不少人在各大社群發文表示「八方雲集是不是漲價漲的太誇張，水餃鍋貼一顆賣到7元是在搶錢？」、「八方雲集又漲價了，以前都覺得是小確幸，現在隨便點10顆加上一碗湯也要破百了，以後是不是一顆八方雲集的鍋貼水餃要賣到10元。」

貼文一出，許多網友紛紛回應「漲到6元之後就沒什麼在吃了，反倒是沒吃過八方的乾麵的人可以試看看，保證你不會認定他是水餃店XD」、「推薦你點10顆鍋貼+一碗39元古早味乾麵，飽到天靈蓋」、「八方雲集的乾麵真的好吃到不行....古早味乾麵只要39元水準超級高」、「我都點10顆鍋貼+招牌乾麵，110元吃超級飽，好險這次乾麵沒有漲價，還是有小確幸。」

▲網友票選八方雲集最好吃的不是鍋貼，而是「乾麵系列」，其中「招牌乾麵」以及「紹辣乾麵」都是廣受好評。（圖/Dcard）
▲內行人表示八方雲集最好吃的不是鍋貼，而是「乾麵系列」，其中「招牌乾麵」以及「紹辣乾麵」都是廣受好評。（圖/Dcard）
八方雲集不要只會吃鍋貼、水餃！「隱藏王牌」乾麵超強

而《NOWnews》記者本身也是八方雲集乾麵系列愛好者！當初也是從網路得知八方雲集的乾麵系列非常厲害，吃過之後真的回不去！不論是古早味乾麵、招牌乾麵還是紹辣乾麵，都非常好吃！值得一提的是，八方雲集的乾麵價位上，CP值贏過許多正港麵店，現在外面一碗有調味的像是「麻醬麵」、「炸醬麵」可能都要60元起跳，但八方雲集的乾麵則是落在39元至49元之間。

至於口感上，八方雲集的麵條吃起來非常Q彈有勁，不吃辣的人可以選擇「古早味乾麵」，愛吃辣的人則可以選「招牌乾麵」或是「紹辣乾麵」，保證吃過之後讓你對八方雲集有不同的認識以及見解！不過要注意的是，並不一定每一家八方雲集分店都有販售乾麵系列的商品，民眾還是要看菜單上店家是否有販售哦！

▲原PO最喜歡的八方雲集品項就是「紹辣乾麵」，調料用油蔥和醬油調製，配上Q彈有嚼勁的麵條，還加入燙豆芽及蔥花，雖然簡單卻十分美味。（圖／翻攝自Dcard）
▲八方雲集隱藏王牌就是「乾麵系列」，其中愛吃辣的人最推「紹辣乾麵」，雖然內容物簡單卻十分美味。（圖／翻攝自Dcard）

連鎖鍋貼、水餃也要漲！八方雲集「每顆將破7元」　平均調幅6%~7%

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