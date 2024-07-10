陽明6月營收年增66％、重回200億大關　斥11.2億元買9100只新貨櫃

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航運市場方面，陽明海運表示，根據Alphaliner統計，因應紅海危機推升船舶需求缺口，已消化今年上半年160萬TEUS新船交付運力；同時，船舶閒置率仍處低點，扣除塢修船舶數量，今年上半年平均僅0.7%（約21萬TEUS）屬於純閒置狀態。加上主要港口擁堵及部份港口罷工風險，影響船期及航班準點率。
展望後市，陽明指出，根據聯合國貿易和發展組織（UNCTAD）最新預測，今年全球GDP增長保持約3%，短期前景審慎樂觀，預計今年上半年的貨品貿易較去年下半年增加2500億美元，若上升趨勢持續，今年全球貿易額可能達到32兆美元，然而地緣政治、貿易壁壘和內向型產業政策可能對國際貿易成長產生負面影響。
陽明海運表示，根據法國海運諮詢機構最新預測，今年航運供給成長達9.7%，需求成長僅3%，不過，明年供給成長降至5.1%，需求成長2.5%，供給過剩缺口將收斂。
貨量方面，美國全國零售聯合會（NRF）預測今年上半年美國貨量達到1210萬TEUS，較去年同期增長15%。另外，Drewry最新報告指出今年Q1貨量較去年同期成長近10%，創下疫情以來最強勁增長，也推升現貨運價，因此，Drewry亦將今年全球貨量預測成長上調至4.1%。
此外，陽明也公告取得9100只新造貨櫃，每單位價格約2280美元至5105美元，交易總金額為3200萬美元至3500萬元（約新台幣10.2億元至約11.2億元）。