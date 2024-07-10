涼糕哥對手爆出來了！婆媽愛上「隱藏2間」料多便宜：一斤不用280

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闆娘栗子「手作低卡甜點工作室」
最近在Tik Tok上面也被演算法顧及的老闆娘「栗子」，本身在近一年開設了「甜點工作室」，自己手工自創「低卡涼糕」，隨著涼糕哥的熱潮逐步上升，加上闆娘栗子也努力地四處在市場擺攤、提供網路接單服務，也成功地為自己的甜點工作室打響名號，現在如果要網路預訂的話，現在下訂最快都要8月底才能收到呢！
值得注意的是，闆娘栗子的「涼糕」全部都是手工製作，每天新鮮製作，從外皮到內餡都不使用食品工廠餡料，沒有添加色素跟香精，每一口都讓民眾吃到滿滿的餡料。根據官網的價格，闆娘栗子一斤（600克）販售價格180元，開箱過的民眾都表示「闆娘栗子真的涼糕我超級愛....非常好吃又紮實」、「栗子的涼糕真的好吃又便宜....超讚的啦」、「創業真的不容易！闆娘栗子的涼糕推推。」
連鎖店「涼食帖」排隊還能吹冷氣
@l_i_z_1122本來要錄下切糕的日常 結果剛好錄到與客人的日常對話 看到影片發現 原來自己面對客人時很開心 很享受的樣子 你們也喜歡嗎🤗 #市場 #擺攤 #市場人生 #涼糕 #紫米糕 #水晶糕 #新北美食 #市場美食
♬ 솜과 사탕 - Hello Ga-Young
而除了市場擺攤、甜點工作室網購門路外，也有網友推薦進駐在百貨公司內的連鎖店「涼食帖」，目前在台北有三家分店，分別在信義區統一百貨、台北車站京站百貨以及板橋環球百貨，最近也在Tik Tok上瘋狂被推薦，以一條45元的售價加上精美的包裝聞明。
在Google評論上不少吃過的民眾都表示「排隊有冷氣吹真的很讚，涼糕便宜又好吃」、「芋頭涼糕好吃！口感Q、不甜膩」、「東西很好吃！不會太甜，吃紫米紅豆能吃的到顆粒感」、「一直在找這類型的甜點！剛好看到這邊有馬上買五個，還送一個！好吃到不行」、「紫米非常香，能吃到其獨特的香氣。地瓜蠻甜的，充分展現台灣傳統甜點特色。」
涼糕同行突然增加、跟著爆紅！涼糕哥高EQ回應
然而對於最近出現「涼糕熱潮」，不僅許多人加入同行，不少賣涼糕攤販聲量也提高，是否擔心生意受影響？涼糕哥游勝綸也在日前表示「我覺得這樣很好，你總不可能說一堆人開始賣涼糕，然後我就不賣了、我退出這樣，日子還是要繼續過下去，你也還是要努力，我覺得涼糕市場大家一起好起來，那也是好事一樁。」只能說，涼糕價格本來就有高低，消費者挑選自己適合、可接受的價位去購買就行了！每家都有自己的特色，就像我們在選餐廳一樣，見仁見智囉！