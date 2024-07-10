駕車轉彎斑馬線撞2女！賴士葆道歉：承諾負全責「今後更謹慎」
國民黨立委賴士葆昨（9）日晚間駕駛休旅車，行經北市大安區瑞安街208巷，未禮讓過斑馬線的行人，共有2名女子被撞上當場倒地，事件發生後賴士葆臉書引來民眾一片罵聲。稍早賴士葆也在臉書道歉，強調「今後會更加小心謹慎，並對傷者負擔全部責任。」
記者孫唯容/綜合報導
昨天晚間9時11分，賴士葆駕駛一輛白色休旅車，行經台北市大安區瑞安街208巷時準備轉彎時，和準備穿越斑馬線的行人發生碰撞，63歲的張姓女子與59歲的蔡姓女子遭撞後均倒地。
警方指出，賴士葆左前車頭受損，張女左腳踝骨折、蔡女頭部撕裂傷，兩人均送往仁愛醫院治療，均無生命危險。警方表示，初判事發時行人綠燈過馬路，賴士葆未禮讓行人穿越，導致車禍發生。
賴士葆今天也在臉書發文致歉，他表示，7月9日晚上九點多行經瑞安街轉彎時，因天色昏暗及A柱死角，在綠燈前行左轉時不慎撞傷兩位行人，立即陪同傷者到醫院檢查處理，對此意外事故深感歉意，今後會更加小心謹慎，並對傷者負擔全部責任。
交通部去年將道路交通管理處罰條例重修，面對不依規定停讓行人，已加重處罰，汽車駕駛人，駕駛汽車行近行人穿越道或其他依法可供行人穿越之交岔路口，有行人穿越時，不暫停讓行人先行通過者，處新台幣1200元以上6000元以下罰鍰。