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陳盈潔急性腎衰竭惡化又進加護病房　家人決定了：再有危急就放手

▲陳盈潔急性腎衰竭等病情惡化，再次被送進加護病房，家人決定，情況再危急就會放手。（圖／民視提供）
▲陳盈潔急性腎衰竭等病情惡化，再次被送進加護病房，家人決定，情況再危急就會放手。（圖／民視提供）

記者楊穎軒／綜合報導

70歲「台語歌壇大姐大」陳盈潔觸犯教唆偽造有價證券罪，去年被判處3年2個月有期徒刑定讞，拖著失智和中風的病體入監服刑，期間因為急性腎衰竭、敗血症獲准保外就醫治療，雖然撿回一命，1個禮拜仍需洗腎3次，目前無法言語，狀況時好時壞。資深音樂人許常德昨（9）日透露，陳盈潔再度被送入加護病房，家人決定，如果又發生危急情況會忍痛放手

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許常德在臉書報告陳盈潔的病況，指老友遇到好的醫療團隊和看護，不僅狀況一度好轉，連長期臥病在床都沒有長褥瘡，讓家屬看見一絲希望，不過陳盈潔這個月的病情急轉直下，讓陳的姊姊陳乃嘉做出最困難的決定，「她跟我說，她是全世界最不能接受陳姐走的人，但她已想好了，如果再有危急，不要再讓陳姐辛苦了。」

▲▼陳盈潔病情又惡化，家屬做出最艱難的決定。（圖／許常德的地下手記臉書）
▲▼陳盈潔病情又惡化，家屬做出最艱難的決定。（圖／許常德的地下手記臉書）
▲▼陳盈潔病情又惡化，家屬做出最艱難的決定。（圖／許常德的地下手記臉書）
聽到陳盈潔姊姊這麼說，許常德完全理解，「我說好，請她把自己顧好，這本來就是很重要的一堂課，人人都要經歷的，我甚至覺得這堂課要及格，都要想辦法去找到滿足與感謝，沒有感謝和滿足，是沒能力放手的，謝謝這麼深刻的同行旅程。」

陳盈潔「自己的人生自己破浪」音樂會台南場7月13日舉行，許常德表示：「我想如果是最後一段路了，我希望最後的新聞是停在這個音樂會，這是陳姐跟我要過的唯一願望，『再做音樂』。」

▲▼許常德等演藝圈好友，為陳盈潔籌辦多場音樂會。（圖／許常德的地下手記臉書）
▲▼許常德（下圖右）等演藝圈好友，為陳盈潔籌辦多場音樂會。（圖／許常德的地下手記臉書）
▲許常德（右）和陳盈潔在錄音室留影。（圖／翻攝自許常德的地下手記臉書）

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