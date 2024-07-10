台股雲霄飛車！創高後急殺500點　電金傳跳水、台積電平盤震盪

登神山、吃蘋果！工業菁英助威台股再登高　銅板價也能擁抱千金股

▲法人指出，受惠AI新浪潮與下半年即將迎來的蘋果新機拉貨潮，預料下半年相關概念股投資行情值得期待，台灣工業菁英30指數成份股涵蓋6成半島體護國神山群，而前5大成份股中還擁有近期AI晶圓龍頭與蘋果供應鏈受矚目的千金股。（圖／NOWnews 資料照片）
▲法人指出，受惠AI新浪潮與下半年即將迎來的蘋果新機拉貨潮，預料下半年相關概念股投資行情值得期待，台灣工業菁英30指數成份股涵蓋6成半島體護國神山群，而前5大成份股中還擁有近期AI晶圓龍頭與蘋果供應鏈受矚目的千金股。（圖／NOWnews 資料照片）

記者許家禎／台北報導

台股攻高，連續2天盤中衝破24,000點，但創下新高價後，隨之出現高檔調節震盪壓力，9日盤中上下震盪超過500點波動幅度，不過，晶圓半導體龍頭與蘋果供應鏈大廠，仍持續挑戰新高。第一金投信指出，受惠AI新浪潮與下半年即將迎來的蘋果新機拉貨潮，預料下半年相關概念股投資行情值得期待，台灣工業菁英30指數成份股涵蓋6成半島體護國神山群，而前5大成份股中還擁有近期AI晶圓龍頭與蘋果供應鏈受矚目的千金股，是帶領台股股價持續拼新高的關鍵動能。

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台股連兩天在2萬4,000點價位出現高檔震盪，接下來台股行情關注的焦點在哪裡？第一金工業30ETF 00728經理人曾萬勝說明，今年全球最關注的投資議題，在政策議題上是各國央行的貨幣政策動向，在產業議題上，則是AI的擴大發展，研發革新，運算中心升級等，台灣半導體產業扮演全球AI發展關鍵角色。

此外，還有蘋果結合AI功能的新機推出等，台灣的蘋概供應鏈可望跟隨下半年的拉貨潮，營收獲利再出現新動能帶動股價後市成長空間，由於成長動能受到期待，相關標的也在本周股價波動中，成為重要護盤股。

▲持有AI、蘋概兩大千金股的台股ETF（圖／CMoney）
▲持有AI、蘋概兩大千金股的台股ETF（圖／CMoney）
AI晶圓龍頭與蘋果供應鏈受矚目的千金股近期股價動能扮演推升大盤的關要角，一般小資族群如果要參與台灣投資登神山、吃蘋果的機會，一次買進受矚目的千金股可能要投入較高的投資成本，根據Cmoney全部台股ETF的持股明細資料統計，同時持有護國神山與蘋概千金股ETF總共有15檔，提供投資人用銅板價格可以同時擁有兩大熱門主題投資標的。

第一金工業30 ETF 00728追蹤臺灣指數公司台灣工業菁英30指數投資，成份股主要考量高品質多因子指數編製選股策略，成份股篩選兼顧股票市值、公司獲利、低負債比財務體質穩健，且著重長期股利穩定因子特性，目前成份股前五大投資標的偏向AI股、蘋概供應鏈等標的，包括台積電、聯電、聯詠、大立光及研華等標的，相關投資標的偏屬成長性投資題材，長線持有工業精英重要標的，是追求股息與資本利得兼收的長期投資好利器。

根據公開資訊觀測站所揭露資訊，7月份起，多家重量級企業也將迎來大型投資機構法說會，像是7月11日有蘋概鏡頭大廠大立光法說會，隨iPhone 16新機即將問世，新機鋪貨潮是否掀起點火效應，令投資者期待；7月18日則有半導體龍頭股台積電將舉行下半年法說會，市場期待有關下半年半導體景氣預測、人工智慧（AI）相關需求、晶圓代工和先進封裝報價調漲，資本支出及 CoWoS 產能擴張等，這些將是後市助攻股價表現的關注焦點。

▲第一金工業30ETF 00728前五大成分股。（圖／CMoney、第一金投信官網）
▲第一金工業30ETF 00728前五大成分股。（圖／CMoney、第一金投信官網）
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
 

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