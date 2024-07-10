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大谷翔平敲安盜壘還不夠？7局就被換下場　大聯盟200轟還要再等等

▲大谷翔平敲安還盜壘7局就被換下場，道奇隊已經有打算讓他休養，因為落後費城人高達9分差。（圖／美聯社／達志影像）
▲大谷翔平敲安還盜壘7局就被換下場，道奇隊已經有打算讓他休養，因為落後費城人高達9分差。（圖／美聯社／達志影像）

記者吳政紘/綜合報導

大谷翔平提前休息！美國職棒大聯盟(MLB）洛杉磯道奇隊日籍二刀流好手大谷翔平，今（10）日在客場迎戰費城費城人隊，結果大谷打一棒先發DH指定打擊，2打數1安打，還有一次盜壘成功，打擊率來到3成15，但因為道奇隊落後太多，最終以1:10落敗，大谷提前在7局就被代打退場，換上Austin Barnes，無緣大聯盟200轟紀錄。大谷此役首局被三振出局，第二打席就敲出安打，有機會完成本季200安紀錄，他也在敲安後盜壘成功，本季21盜，之後第三打席獲保送，就提前退場。這也讓大谷無緣完成生涯200轟的美職紀錄，讓球迷感到惋惜。

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大谷無緣開轟　球隊無力回天

大谷翔平本季已經出賽89場，且現在要進入明星賽，道奇隊有所考量，也要讓大谷休養更多時間。尤其大谷上次被代打下場，已經是5月16日，球隊也要顧及他的狀況。

大谷今年持續以「一刀流」打者身分出賽，有機會創造個人野手成績新高，他目前累積28轟，還有21次盜壘，有機會成30轟30盜演出，還有加碼MVP。

此役，道奇隊遇到國聯東區霸主費城人，兩隊在這次系列賽，也算是季後賽前哨戰，道奇推出Bobby Miller先發，他僅投2局就被打爆，2局失3分，4局又被Trea Turner轟出滿貫彈失6分，他僅投4局狂失9分吞敗。

費城人今天派出王牌投手Zack Wheeler登板，主投5局僅因Cavan Biggio的陽春砲失掉1分，被打3支安打，飆7K、2BB，僅投76球因下背部緊繃退場。

大谷翔平在首打席被Wheeler的偏高速球三振，第二打席則敲出左外野方向安打，接著跑出本賽季第21次盜壘成功，第三打席則選到四壞保送上壘，不過今天他早早就被換下場，只留下2打數1安打的成績，打擊率小幅上升到3成15。

費城人在7局下靠著Brandon Marsh的陽春砲拿下第10分，而道奇在後援投手Michael Petersen砸中費城人中外野手Johan Rojas後，推出今天沒有先發的野手赫Kike Hernandez登板投球，他僅花2球就化解失分危機，下個半局他續投還投出3上3下，也是比賽另類看點。

大谷翔平本季總共出賽89場，打擊率3成15，28轟，65打點，還有21次盜壘成功。


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