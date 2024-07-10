全聯60元便當驚傳消失！眾改買這盒「79元接棒失敗」　最大敗筆曝

降溫消暑爽到！台灣「隱藏版冰店」爆紅　冰棒小美10元、義美16元

▲每到炎炎夏日的時候，除了來上一杯清涼的手搖飲外，民眾也會買冰棒來消暑降火。（圖/記者張嘉哲攝）
▲每到炎炎夏日的時候，除了來上一杯清涼的手搖飲外，民眾也會買冰棒來消暑降火。（圖/記者張嘉哲攝）

記者張嘉哲/綜合報導

最近面臨炎炎夏日高溫，除了吹冷氣外，許多人也會尋找許多清涼消暑的方法，例如吃冰、到海邊玩水等等。而近日，就有網友分享位於高雄一處冷凍食品批發商，堪稱是「冰品好市多」的地方，不僅價位低，許多知名的品牌冰棒售價都比大賣場、超市還要更便宜，引起不少人熱議。

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專做商業影片講解的網紅「凡凡」近日上傳影片表示：「高雄有一家冰品大倉庫，冰品都是六折、七折起，像是小美冰淇淋，一桶外面80元，這邊只要55元，連白色戀人的冰淇淋在日本限定的，這邊都有賣，由於他是超大的批發商，一個一個棧板進貨，所以價格比較便宜。連吃到飽常看到的冰淇淋這邊都有，一整桶只要440元，很多營業店家都會直接來購買。」

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▲高雄一家名為「連吉行」的冷凍批發商近日備受討論，其販售冷凍食品、冰棒價格都非常優惠。（圖/Google評價）
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「哇！真的很便宜欸，高雄哪邊？」、「這家我知道，高雄連吉行！冰品真的超便宜的」、「驚呆！我高雄人都不知道有這間，下次回高雄有口福了」、「好便宜，可惜住在北部」、「高雄人也太幸福了吧！小美冰棒只要10元欸。」

在地民眾都不一定知道！高雄「冰品好市多」批發商爆紅

事實上，凡凡所提到的這間批發商，其實就是位於高雄市仁武區的「連吉行」，是一間專門有冰品、冷凍食品跟火鍋料的批發商，平常也有開放給民眾單獨採買。《NOWnews》實際訪問住在高雄小港區的友人，竟然連在地人都不知道有這家批發商的存在！

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▲連吉行從冰棒到整桶冰淇淋，甚至是營業用的桶裝冰淇淋都有販售，而且價格經濟又實惠。（圖/Google評價）
值得注意的是，該家店販售的冰品種類眾多，價格真的比市面上許多通路都還要便宜，像是小美紅豆冰棒4入裝一盒，「連吉行」只賣45元，平均下來一支大概10元；而知名的小美紅豆粉粿冰棒，通路販售一盒104元，在這裡也只要63元，即便家樂福特價79元都比不上「連吉行」的便宜！

另外販售的冰棒品牌還有義美、杜老爺、台塑冰棒、百吉、雙葉、雅方、忠鴻興等，大家愛吃的義美紅豆粉粿冰棒一盒5入只要90元，平均一支只要16元，對比通路大多都是104元起跳，「連吉行」的冰棒價位真的CP值又是不同檔次！住在南部地區的朋友，夏天想吃冰可別錯過囉！

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▲連吉行販售的冰棒系列售價都比外面許多通路還要更低價！不少在地民眾都愛到這裡撿便宜。（圖/Google評價）
🟡高雄「連吉行」冷凍食品批發商
📍地址：高雄市仁武區鳳仁路165巷29之2號
📍電話：07-373-9366
📍營業時間：週一至週五上午8時至下午17時30分


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