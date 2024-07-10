降溫消暑爽到！台灣「隱藏版冰店」爆紅　冰棒小美10元、義美16元

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貼文曝光後，不少網友紛紛回應「哇！真的很便宜欸，高雄哪邊？」、「這家我知道，高雄連吉行！冰品真的超便宜的」、「驚呆！我高雄人都不知道有這間，下次回高雄有口福了」、「好便宜，可惜住在北部」、「高雄人也太幸福了吧！小美冰棒只要10元欸。」
在地民眾都不一定知道！高雄「冰品好市多」批發商爆紅
事實上，凡凡所提到的這間批發商，其實就是位於高雄市仁武區的「連吉行」，是一間專門有冰品、冷凍食品跟火鍋料的批發商，平常也有開放給民眾單獨採買。《NOWnews》實際訪問住在高雄小港區的友人，竟然連在地人都不知道有這家批發商的存在！
值得注意的是，該家店販售的冰品種類眾多，價格真的比市面上許多通路都還要便宜，像是小美紅豆冰棒4入裝一盒，「連吉行」只賣45元，平均下來一支大概10元；而知名的小美紅豆粉粿冰棒，通路販售一盒104元，在這裡也只要63元，即便家樂福特價79元都比不上「連吉行」的便宜！
另外販售的冰棒品牌還有義美、杜老爺、台塑冰棒、百吉、雙葉、雅方、忠鴻興等，大家愛吃的義美紅豆粉粿冰棒一盒5入只要90元，平均一支只要16元，對比通路大多都是104元起跳，「連吉行」的冰棒價位真的CP值又是不同檔次！住在南部地區的朋友，夏天想吃冰可別錯過囉！
🟡高雄「連吉行」冷凍食品批發商
📍地址：高雄市仁武區鳳仁路165巷29之2號
📍電話：07-373-9366
📍營業時間：週一至週五上午8時至下午17時30分