蔡阿嘎唱〈我很好騙〉怒摔愛馬仕紙袋！嘆：人再無情也至少有底線
百萬YouTuber蔡阿嘎上個月解雇元老級員工蘿拉，接著更痛訴，對方私下簽「AB合約」欺騙自己和廠商，不法獲利高達8位數。昨（9）日蔡阿嘎在YouTube頻道發出最新影片，看到他翻唱動力火車的歌曲〈我很好騙〉，還特別準備2個愛馬仕以及1個Louis Vuitton的紙袋當作背景，最後花絮更是怒摔愛馬仕紙袋，諷刺意味濃厚。
記者朱祖儀／綜合報導
蔡阿嘎9日上傳新影片，以「嘎歌THE FIRST TAKE」主題，翻唱動力火車的〈我很好騙〉，只見他一手提著一個愛馬仕的袋子，旁邊也放著一個愛馬仕及Louis Vuitton紙袋，接著就用盡感情演唱這首歌。他唱到一半還從愛馬仕袋子裡拿出「惡靈退散」零食，最後更是怒摔紙袋，表達自己的憤怒，可以感覺到這一連串動作，應該是在諷刺擁有許多愛馬仕的前員工蘿拉。
事後蔡阿嘎在社群平台表示，「要技巧有感情、要音準有感情、要合約有感情！堪稱嘎哥出道到現在，最有感情的一首Cover啊！」更嘆「天真以為人再無情也至少有底線」，並透露2個愛馬仕紙袋是蘿拉「贊助」的，「感謝前員工贊助橘色紙袋兩個！嗯對，辦公室只遺留紙袋而已喔～很好心！」
許多網友留言表示，「前員工也太用心了，留了兩個袋子給老闆，一個是要裝A合約，一個是要裝B合約」、「第一次台灣有MV還沒做好就花了千萬」、「要臭就臭好臭滿，真的太好笑了！傷得越深，以後越強大，嘎哥，沒事的！都會過去，但麻煩最近繼續臭這個主題」、「從此以後看到愛馬仕都會直覺反應先想到阿嘎－最苦情的代言人」、「下一首〈真心換絕情〉」。
由於先前蔡阿嘎突襲蘿拉家，發現對方家裡擺滿各種昂貴的精品包，床底下更是塞滿愛馬仕，因此蔡阿嘎近來頻頻用愛馬仕來諷刺對方。近日他帶著老婆二伯和2個小孩出國，經過愛馬仕的廣告看板時，也上前合照並說「嗯奇怪？經過這個廣告看板，為什麼突然有莫名的，龜懶趴火油然而生？」還在留言區補充，「我以為我買不起，其實已經默默買了不少？」