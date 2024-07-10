人物／73歲賴士葆六連霸當選立委 曾脫口「嘎拉嘎拉」被笑翻
國民黨立委賴士葆昨天晚間駕駛休旅車，要左轉時，不慎撞倒正在過斑馬線的兩名女子，造成兩人骨折及撕裂傷，稍早賴士葆兩度鞠躬道歉。73歲的賴士葆是國民黨立委中，稱得上超資深前輩，當年發言時脫口「嘎拉嘎拉」讓他在網路爆紅，今年選舉時雖然成功挑戰六連霸立委，不過欲挑戰總召大位時，卻由於同黨立委傅崐萁半路殺出，讓他不得不退出。
記者林怡昕／台北報導
賴士葆今年73歲，擁有美國南加州大學工業與系統工程碩士、 博士學位，更在1996年成為第三屆國民大會代表，3年後再代表新黨成為第四屆立法委員，之後要再爭取連任時，卻由於新黨的高額提名導致票源分散，最終連任失敗退出新黨。
賴士葆不氣餒，在2004年以國民黨籍登記參選，以選區最高票強勢回鍋立委，就一直擔任立委至今，被稱作是六連霸立委，還曾任國民黨黨團總召。也由於政治經歷豐富，在2016年及2020年，兩度代表國民黨參選立法院長，分別搭檔當時的新科立委曾銘宗和順利重返立院的楊瓊瓔，但均未當選。
賴士葆最令民眾所熟知的，是2019年台灣成為同婚合法國家，當時立法院逐條審查政院微調版同婚專法時，一向表態反同的賴士葆上台發言爆出一句「嘎拉嘎拉嘎拉」，讓網友噴笑，當時還有人上維基百科把他的名字改成「嘎拉嘎拉嘎拉」。
今年順利當選立委後，更成為第一位表態爭取國民黨立法院黨團總召的人，不過，就在傅崐萁爭取立院副院長失利，同步表態競選總召一職後，賴士葆眼見票數恐不敵傅崐萁，最終宣布退出競選。