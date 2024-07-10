2奈米較勁？傳台積電竹科寶山廠提前試產 三星宣示「搶下」訂單
台積電股價連日創高，今（10）日出現回檔，但同一時間傳出好消息，2奈米製程傳出將於下周開始試產，雖然台積電未對此說明，但根據設備商與供應鏈的訊息，竹科寶山的2奈米廠在今年第二季裝機，目前進度順利，比預期第四季試產的時程還要提前一季。但同一時間，三星也宣布2奈米受到日本客戶青睞，外界認為這是宣示「搶下」台積電訂單。
記者許家禎／台北報導
台積電2奈米表現受到外界高度關注，今年5月就傳出蘋果營運長威廉斯（Jeff Williams）低調來台拜訪台積電時任總裁魏哲家，希望深化雙方關係，並確保台積電首批2奈米產能能用於新一代iPhone 17。而今年4月台積電法說會上，魏哲家也說2奈米新設計定案的開案量比3奈米、5奈米還要多，並預期2025年量產。
如今設備商與供應鏈傳出，竹科寶山的2奈米廠在今年第二季裝機，目前進度順利，將於下周試產2奈米，比預期第四季試產還要提前一季，因此明年量產時程是否跟著提前也受到各界關注，至於第二座高雄2奈米廠也正在趕工興建中。
而三星技術追趕，日前宣布日本人工智慧（AI） Preferred Networks（PFN）已委託三星電子生產AI應用晶片，將採用三星電子2奈米晶圓製程和先進晶片封裝服務，雖然沒有說明訂單的規模，但同樣引起業界關注，三星的宣示，等於向外界說明自己「搶下」台積電訂單。
回顧今年初台積電法說會上，有分析師詢問台積電競爭對手英特爾喊出2奈米略勝台積電一事，魏哲家當時回應，台積電會繼續保持技術領先地位，且強調幾乎所有客戶都找台積電合作。6月也曾說「AI前景一片光明」，台積電站在非常有利的位置，技術領先無庸置疑，還說台積電目前「沒有競爭對手」，並將持續保持這樣的優勢。