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面板雙虎股價走高、6月營收持穩　友達Q2創9新高、群創寫3季最佳

▲台北股市今（10）日拉回整理，盤中一度下跌逾200點，不過面板雙虎憑藉6月繳出亮眼成績單、有基本面支撐，今日股價逆勢走高。圖為友達。（圖／NOWnews資料照片）
▲台北股市今（10）日拉回整理，盤中一度下跌逾200點，不過面板雙虎憑藉6月繳出亮眼成績單、有基本面支撐，今日股價逆勢走高。圖為友達。（圖／NOWnews資料照片）

記者陳郁柔／台北報導

台北股市今（10）日拉回整理，盤中一度下跌逾200點，不過面板雙虎憑藉6月繳出亮眼成績單、有基本面支撐，今日股價逆勢走高。

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面板雙虎6月營收出爐，雖然下游拉貨出現疲態，不過面板價格持穩，因此6月營收仍維持平穩。友達6月營收為新台幣252.21億元，雖然月減0.4%、不過年增達到9.9%；第二季營收為新台幣743.27億元，寫下9以來季新高，季增25%、年增17.4%；上半年營收則是新台幣1338.05億元，年增16.9%。

針對出貨量，友達表示6月面板總出貨面積達204.6萬平方米，月增10.3%、年增1.4%；第二季面板總出貨面積達556.8萬平方米，季增5.1%、年減2.4%。

群創6月營收為新台幣187.41億元，月減 0.6%、年減 3.1%；第二季營收為新台幣568.61億元，季增12.6%、年增3.2%；上半年營收為新台幣1073.52億元，年增6.6%。

針對出貨量，群創表示6月大尺寸出貨量共計962萬片，月減7.3%、中小尺寸合併出貨量共計 2060萬片，月增23.4%；群創第二季大尺寸合併出貨量共計3006萬片，季增17.9%；中小尺寸合併出貨量共計5485萬片，季減18.6%。

第二季大尺寸面板價量俱揚，面板廠毛利率提升，單季損益可望持續改善。然而7月電視面板價格全面反轉向下，IT面板價格漲勢也告終。市調機構預期第三季大尺寸面板出貨因下游調整庫存，單季可能會有5-9%的季減幅，再加上面板價格緩跌，面板廠第三季旺季不旺，營收將小幅下滑。

友達、群創第二季寫下雙位數成長，也激勵今日股價走高，友達最高來到18.65元、上漲逾2%，群創最高則是來到15.25元、上漲逾1.6%。

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