田中千繪「化身觀光大使」帶友遊台！日本友人吐心聲：好喜歡台灣
42歲日本女星田中千繪來台灣發展長達10多年，2008年憑著出演電影《海角七號》而走紅，她也以親切的個性擄獲許多粉絲的心，經常透過社群分享日常點滴，拉近與粉絲之間的距離。田中千繪在昨（9）日發文分享日本朋友來台灣觀光，透露自己再度擔任導遊的心情，並開心說道：「我會繼續努力做民間觀光大使。」吸引許多粉絲關注與討論。
記者洪生儒／綜合報導
田中千繪在9日透過臉書發文，分享日本朋友來台灣旅遊，她擔任導遊的心情，她表示：「今年我再次當了台灣導遊，帶著第一次來台灣的日本朋友觀光台北，這次除了去到好多日本人喜歡吃的小籠包餐廳外，因為我朋友想要去故宮博物院看翠玉白菜，所以去了我也好久沒有去的故宮，結果...翠玉白菜剛好是『出差』中。」沒看成翠玉白菜，田中千繪也樂觀的和朋友說：「這次沒看到翠玉白菜，應該是下次再來看看它的意思吧。」
此外，田中千繪也提到：「因為這陣子台北的天氣就是從下午開始下大雨，我朋友也第一次體驗到什麼叫『雷陣雨』。」雖然下大雨，但田中千繪還是興奮地帶著第一次來台灣的朋友們上去台北101，只是她也沒有在下雨時上去過101，本以為可能無法看到美麗的台北，沒想到運氣很好，「一上去，本來有多雲的景色慢慢地散開，夕陽出來的同時就看到非常神聖的台北，我從101的觀景台看這個景色看好多次了，但這次的感覺完全不一樣！所有的安排真的是最好的安排。」
文末，田中千繪也分享朋友回到日本後對她說：「我好喜歡台灣！」她坦言：「每次聽到朋友們說來台灣旅行的心得時，心裡還是非常開心的，我會繼續努力做民間觀光大使～希望更多日本朋友喜歡台灣。」不少粉絲看到貼文後，都紛紛留言表示：「真的是最佳觀光大使」、「好棒欸！我還沒去過101上面」、「美麗的觀光大使！謝謝妳」、「好讚的台灣導遊，我也好想有個住在日本的朋友」、「最美麗的臺灣代言美女」、「非常資優的台灣觀光親善大使，謝謝千繪。」