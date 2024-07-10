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台股「懼高症」投資人怕？專家：免驚！4大主題支撐台股續強

▲台股今（10）日出現回檔，早盤一度跌逾200點，下殺到23682點。投資人想問，強勁的多頭格局在今年下半年是否延續？有專家指出4大主題支撐台股續強。（圖／NOWnews 資料照片）
▲台股今（10）日出現回檔，早盤一度跌逾200點，下殺到23682點。投資人想問，強勁的多頭格局在今年下半年是否延續？有專家指出4大主題支撐台股續強。（圖／NOWnews 資料照片）

記者許家禎／台北報導

台股今（10）日出現回檔，早盤一度跌逾200點，下殺到23682點。投資人想問，強勁的多頭格局在今年下半年是否延續？有專家指出，有鑒於台灣在AI產業的份量，電子股將持續引領台股，且綜觀全球近5年大趨勢，數位轉型在新冠疫情以來加速發酵，雲端資料中心服務與硬體需求不墜，台灣科技硬體公司為最主要受惠者，要掌握台股契機首重尋找評價具吸引力及身為經濟護城河的優質公司，另外專家也透露4大投資主題將持續帶動台股下半年強勢表現。

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台股在生成式AI與ChatGpt啟動人工智慧新浪潮推波助瀾下，今年上半年上漲28%居全球之冠，強勁的多頭格局在今年下半年是否延續？富達台灣成長基金經理人白芳苹表示，根據FactSet、I/B/E/S等機構，目前台股評價約當2025年獲利17倍本益比，高於亞洲區（日本除外）的12.5倍。她認為，台股評價仍可望由企業平均上看二成獲利成長，提供優異的ROE股東權益報酬率。根據富達國際研究團隊在台灣與美國矽谷最新研調，4大投資主題將持續帶動台股下半年強勢表現。

首先，AI伺服器陸續放量，巨型雲端服務業者於AI基礎建設的資本支出能見度仍持續上修，可關注下一世代GB200 AI伺服器帶來的成長性，以及訂單分配。各式大模型推出如GPT-4o、Gemini Pro、Claude 3.5，將再推升AI硬體需求。近期亞馬遜旗下明星新創公司Anthropic執行長也表示，資本支出繼今年達10億美元，明年可能上看100億美元，2026至2027年更將大規模成長。

第二，雲端業者自研晶片需求。儘管輝達新品運算能力強勁，雲端業者不放棄建構自家資料中心晶片生態系，將擴大自研晶片與ASIC伺服器等生產規劃，不僅降低成本，更能客製化貼近需求。晶片複雜化、小晶片（chiplet）趨勢亦推動晶片設計服務長期需求。

第三，邊緣AI應用發展，包括AI智慧手機、AI筆電、 自動駕駛、智慧製造等，成AI商業化獲利關鍵觸媒。輝達執行長於股東會上表示，未來將聚焦AI車用、智慧製造等布局，不僅推升機器人熱潮，下波將讓50兆美元重工業自動化。

第四，台積電先進製程與封裝技術獨步全球，成全球AI發展的基礎，帶動市場對2025年晶圓代工及後段先進封裝價格調漲期待，配合最先進的製程研發及3/2奈米製程的強勁需求，各式零組件或設備需求有相當大的投資機會。

白芳苹認為，7月隨著電子產業旺季正式來到，包括Nvidia新產品B100/B200/GB200等AI晶片可望於下半年陸續推出、第四季蘋果新品發布等，預期將支持台灣科技產業於下半年持續熱絡。富達看好上游的晶圓與先進製程設備，下游的伺服器零組件、AI伺服器代工廠與蘋果零組件等產業，其成長性及相對歷史評價仍屬合理，同時持續看好相關次產業投資機會，預期股價壓回整理幅度有限，震盪回檔都是波段進場時機，投資人可評估布局成長型台股基金或指標性個股，平衡布局成長股與價值股。

※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
 

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