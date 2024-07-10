台股「懼高症」投資人怕？專家：免驚！4大主題支撐台股續強

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首先，AI伺服器陸續放量，巨型雲端服務業者於AI基礎建設的資本支出能見度仍持續上修，可關注下一世代GB200 AI伺服器帶來的成長性，以及訂單分配。各式大模型推出如GPT-4o、Gemini Pro、Claude 3.5，將再推升AI硬體需求。近期亞馬遜旗下明星新創公司Anthropic執行長也表示，資本支出繼今年達10億美元，明年可能上看100億美元，2026至2027年更將大規模成長。
第二，雲端業者自研晶片需求。儘管輝達新品運算能力強勁，雲端業者不放棄建構自家資料中心晶片生態系，將擴大自研晶片與ASIC伺服器等生產規劃，不僅降低成本，更能客製化貼近需求。晶片複雜化、小晶片（chiplet）趨勢亦推動晶片設計服務長期需求。
第三，邊緣AI應用發展，包括AI智慧手機、AI筆電、 自動駕駛、智慧製造等，成AI商業化獲利關鍵觸媒。輝達執行長於股東會上表示，未來將聚焦AI車用、智慧製造等布局，不僅推升機器人熱潮，下波將讓50兆美元重工業自動化。
第四，台積電先進製程與封裝技術獨步全球，成全球AI發展的基礎，帶動市場對2025年晶圓代工及後段先進封裝價格調漲期待，配合最先進的製程研發及3/2奈米製程的強勁需求，各式零組件或設備需求有相當大的投資機會。
白芳苹認為，7月隨著電子產業旺季正式來到，包括Nvidia新產品B100/B200/GB200等AI晶片可望於下半年陸續推出、第四季蘋果新品發布等，預期將支持台灣科技產業於下半年持續熱絡。富達看好上游的晶圓與先進製程設備，下游的伺服器零組件、AI伺服器代工廠與蘋果零組件等產業，其成長性及相對歷史評價仍屬合理，同時持續看好相關次產業投資機會，預期股價壓回整理幅度有限，震盪回檔都是波段進場時機，投資人可評估布局成長型台股基金或指標性個股，平衡布局成長股與價值股。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。