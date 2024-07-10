全聯60元便當驚傳消失！眾改買這盒「79元接棒失敗」　最大敗筆曝

八方雲集今起漲價！老饕改吃這5家　鍋貼底部「脆而不焦」超驚艷

▲八方雲集今（10）日起漲價，鍋貼與餃子每顆破7元，另一對手四海遊龍目前則未有動作。美食老饕則推薦大台北地區5家鍋貼好店，每家鍋貼都有脆而不焦的酥脆底部。（圖／記者葉盛耀攝）
▲八方雲集今（10）日起漲價，鍋貼與餃子每顆破7元，另一對手四海遊龍目前則未有動作。美食老饕則推薦大台北地區5家鍋貼好店，每家鍋貼都有脆而不焦的酥脆底部。（圖／記者葉盛耀攝）

記者葉盛耀/綜合報導

八方雲集今（10）日開始漲價，招牌鍋貼每顆破7元，另一對手四海遊龍目前則未有動作。其實除了八方雲集、四海遊龍兩大連鎖品牌，大台北地區也有不少鍋貼好店，曾是資深美食記者、出過美食書籍的邱俊智，在臉書社團「過上好日子」力薦大台北地區6家鍋貼店家，其中興安鍋貼已歇業，其他5家鍋貼不論是內餡是韭黃、大白菜或高麗菜，都鮮香多汁，而相同的是，鍋貼底部都是有著酥脆質地，尤其脆而不焦最是難得。

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📍阿堂鍋貼
阿堂鍋貼是天母人氣店家，鍋貼新鮮現煎，用的是特製水餃皮，皮偏厚，內餡是韭黃豬肉，邱俊智提到，鍋貼咬下時「喀啦」和「噗滋」聲演出精采協奏曲，Q彈有勁的麵皮十分耐嚼。

店家資訊
地址：台北市士林區天母東路8巷21-5號
電話：02-2874-0789

▲阿堂鍋貼皮偏厚但酥脆，內餡是韭黃豬肉。（圖／取自過上好日子臉書社團）
▲阿堂鍋貼皮偏厚但酥脆，內餡是韭黃豬肉。（圖／取自「過上好日子」社團）
📍珍好鍋貼
邱俊智提到，珍好的鍋貼體型修長勻稱，「屁股被鐵板煎出漂亮諂媚的金黃色，一上桌就不斷勾引著人的食慾，且肯定是用特製鐵板火力才會這麼均勻，煎出脆而不焦的口感！」

麵皮比普通水餃皮略厚，餡子口味是大白菜豬肉，清甜清甜地，是不喜韭菜、韭黃辛濁氣味者的福音。

店家資訊
地址台北市南港區玉成街128號
電話02-2654-6310

▲邱俊智提到，真好的鍋貼外型體型修長勻稱。（圖／取自過上好日子臉書社團）
▲邱俊智提到，珍好的鍋貼外型體型修長勻稱。（圖／取自「過上好日子」社團）
📍香義鍋貼蒸餃
龍山寺捷運站2號出口處有個龍山商場美食街，裡頭有家香義鍋貼蒸餃，老闆堅持客人點餐了才會將鍋貼放入加熱烹調。

邱俊智提到，「鍋貼的口感熱燙、內餡新鮮，是這家店最迷人之處，而麵皮的質地偏薄且軟，但底部酥脆的口感仍做得十分到位。」《NOWnews》記者也吃過這家店，覺得內餡雖非飽滿盈口，但是清雅不膩的風味很是難得。鍋貼口味有韭黃豬肉、蔥花牛肉和韭黃豬肉蝦仁3種，選擇豐富。

店家資訊
地址：台北市萬華區和平西路三段120號1號之 8
電話：02-2302-1506

▲龍山商場美食街裡的香義鍋貼蒸餃，強調鍋貼現點現煎。（圖／記者葉盛耀攝）
▲龍山商場美食街裡的香義鍋貼蒸餃，強調鍋貼現點現煎。（圖／記者葉盛耀攝）
📍張記鍋貼牛肉麵
雖以賣牛肉麵起家，但是鍋貼名氣卻比牛肉麵高。鍋貼有著煎到金黃色麵皮，底部的酥脆感最是令人驚艷，內餡為黑豬肉加上加了韭黃等，沾佐上醬油膏與特製辣椒醬，偏清爽不油膩的風味，是許多老台北人心中鍋貼煎餃排行必列名單。

店家資訊
地址：台北市中正區延平南路101巷6號
電話：0958-129-319

▲張記鍋貼牛肉麵的鍋貼最受歡迎，麵皮底部酥脆、內餡鮮香。（圖／邱俊智提供）
▲張記鍋貼牛肉麵的鍋貼最受歡迎，麵皮底部酥脆、內餡鮮香。（圖／邱俊智提供）
📍雲林鍋貼
位在三重、靠近捷運台北橋站的雲林鍋貼，招牌鍋貼號稱脆皮且薄，內餡是高麗菜餡，且高麗菜的脆甜滋味相當明顯。不少人來此也會點上蚵仔煎，因為帶有冰花，所以外圍薄脆，是其最大特色。

店家資訊
地址： 新北市三重區重新路二段97號1樓
電話：02-2989-0539

▲雲林鍋貼位在三重，靠近捷運台北橋站。（圖／取自雲林鍋貼臉書）
▲雲林鍋貼位在三重，靠近捷運台北橋站。（圖／取自雲林鍋貼臉書）

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