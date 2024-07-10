八方雲集今起漲價！老饕改吃這5家　鍋貼底部「脆而不焦」超驚艷

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阿堂鍋貼是天母人氣店家，鍋貼新鮮現煎，用的是特製水餃皮，皮偏厚，內餡是韭黃豬肉，邱俊智提到，鍋貼咬下時「喀啦」和「噗滋」聲演出精采協奏曲，Q彈有勁的麵皮十分耐嚼。
店家資訊
地址：台北市士林區天母東路8巷21-5號
電話：02-2874-0789
📍珍好鍋貼
邱俊智提到，珍好的鍋貼體型修長勻稱，「屁股被鐵板煎出漂亮諂媚的金黃色，一上桌就不斷勾引著人的食慾，且肯定是用特製鐵板火力才會這麼均勻，煎出脆而不焦的口感！」
麵皮比普通水餃皮略厚，餡子口味是大白菜豬肉，清甜清甜地，是不喜韭菜、韭黃辛濁氣味者的福音。
店家資訊
地址：台北市南港區玉成街128號
電話：02-2654-6310
📍香義鍋貼蒸餃
龍山寺捷運站2號出口處有個龍山商場美食街，裡頭有家香義鍋貼蒸餃，老闆堅持客人點餐了才會將鍋貼放入加熱烹調。
邱俊智提到，「鍋貼的口感熱燙、內餡新鮮，是這家店最迷人之處，而麵皮的質地偏薄且軟，但底部酥脆的口感仍做得十分到位。」《NOWnews》記者也吃過這家店，覺得內餡雖非飽滿盈口，但是清雅不膩的風味很是難得。鍋貼口味有韭黃豬肉、蔥花牛肉和韭黃豬肉蝦仁3種，選擇豐富。
店家資訊
地址：台北市萬華區和平西路三段120號1號之 8
電話：02-2302-1506
📍張記鍋貼牛肉麵
雖以賣牛肉麵起家，但是鍋貼名氣卻比牛肉麵高。鍋貼有著煎到金黃色麵皮，底部的酥脆感最是令人驚艷，內餡為黑豬肉加上加了韭黃等，沾佐上醬油膏與特製辣椒醬，偏清爽不油膩的風味，是許多老台北人心中鍋貼煎餃排行必列名單。
店家資訊
地址：台北市中正區延平南路101巷6號
電話：0958-129-319
📍雲林鍋貼
位在三重、靠近捷運台北橋站的雲林鍋貼，招牌鍋貼號稱脆皮且薄，內餡是高麗菜餡，且高麗菜的脆甜滋味相當明顯。不少人來此也會點上蚵仔煎，因為帶有冰花，所以外圍薄脆，是其最大特色。
店家資訊
地址： 新北市三重區重新路二段97號1樓
電話：02-2989-0539