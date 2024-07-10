全聯60元便當驚傳消失！眾改買這盒「79元接棒失敗」　最大敗筆曝

全家霜淇淋買2送2「可寄杯」！今晚7點開搶　牛奶雪糕也買一送一

▲全家今晚7時11分起連3天，慶祝「隨買跨店取」周年慶即將登場，推出Fami!ce霜淇淋買2送2，還有氣泡水、雪酪冰棒、牛奶雪糕通通買一送一。（圖／記者蕭涵云攝）
▲全家今晚7時11分起連3天，慶祝「隨買跨店取」周年慶即將登場，推出Fami!ce霜淇淋買2送2，還有氣泡水、雪酪冰棒、牛奶雪糕通通買一送一。（圖／記者蕭涵云攝）

記者鍾怡婷/綜合報導

酷暑限定冰品優惠來了！全家今（10）晚7時11分起連3天，慶祝「隨買跨店取」周年慶即將登場，推出Fami!ce霜淇淋買2送2，還有氣泡水、雪酪冰棒、牛奶雪糕通通買一送一。此外，酷聖石冰淇淋直營門市即起至7月16日推出中杯以上冰淇淋買一送一，7-11酷聖石複合店7月26日起至7月28日，Mine桶裝冰淇淋買一送一。

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🟡全家便利商店

📍APP隨買跨店取｜7月10日19:00起至7月12日
◾Fami!ce霜淇淋買二送二（每會員限購2組）
◾FamiCollection 天然水 (610ML)買一送一
◾FamiCollection 氣泡水買一送一 
◾FamiCollection 檸檬芭樂雪酪冰棒買一送一
◾牧場直送 4.0 牛奶雪糕買一送一
◾茶葉蛋11入102元（每會員限購2組）

▲Fami!ce霜淇淋買2送2，還有氣泡水、雪酪冰棒、牛奶雪糕通通買一送一。（圖／全家提供）
▲Fami!ce霜淇淋買2送2，還有氣泡水、雪酪冰棒、牛奶雪糕通通買一送一。（圖／全家提供）
▲全家茶葉蛋11入102元，原價單顆13元，限時7.1折，平均一顆不用10元。（圖／全家提供）
▲全家茶葉蛋11入102元，原價單顆13元，限時7.1折，平均一顆不用10元。（圖／全家提供）
🟡COLD STONE連續七天買一送一

炎炎夏日酷聖石冰淇淋直營門市，今起自7月16日限定，連續7天中杯以上冰淇淋買一送一（不含脆餅/桶裝除外；價低者為贈送品項）

7-11酷聖石複合店也有一系列優惠活動，最低5折開吃：

◾7月10日7-11酷聖石複合店3oz系列冰淇淋第二杯10元

◾7月19日起至22日，7-11酷聖石複合店3oz系列冰淇淋第二杯10元（不含2oz迷你單球、享樂桶、配料、脆餅、價低者折；以五捨六入計算；不與其他行銷活動併用；冰淇淋口味依照門市現場供應為主）。

◾7月26日起至7月28日，7-11酷聖石複合店Mine桶裝冰淇淋買一送一！(不含2oz迷你單球、3oz系列、配料、脆餅；價低者折，以五捨六入計算；不與其他行銷活動併用；冰淇淋口味依照門市現場供應為主)。

◾7月19日起凡購買3oz冰淇淋乙杯，即贈送布丁焦糖淋醬一件！(數量有限，贈完為止)。

▲酷聖石複合店同步推出「統一布丁QQ冰淇淋」，並加碼推出「焦糖脆餅杯」，焦糖香味脆餅搭配布丁冰淇淋。（圖／7-11提供）
▲7-11酷聖石複合店同步推出「統一布丁QQ冰淇淋」，並加碼推出「焦糖脆餅杯」，焦糖香味脆餅搭配布丁冰淇淋。（圖／7-11提供）

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