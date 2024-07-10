江坤俊被切割爆合約早到期 官網還掛「暖心名醫」資料TVBS回應了
名醫江坤俊醜聞纏身，爆出偷吃護理師，他和老婆劉藺秦共同發聲明止不了血，他昨（9）日正式請辭節目《健康2.0》主持棒，TVBS發聲明正式切割，不過他的個人檔案依舊還在經紀部「頂尖事務所」官網上，卻爆出其實他合約早到期，經紀人回應《NOWnews今日新聞》，「經紀合約的內容不能對外透露。」
記者林奕如／台北報導
江坤俊形象大傷，發文暫停演藝圈工作，TVBS經紀部「頂尖事務所」官網上還有他的個人資料，上面寫「暖心名醫」，根據《聯合報》報導，其實合約在去年下半年約滿，而之前負責的經紀人已經離職，根本沒續約，針對此，TVBS經紀部不對外透露合約細節。
名醫江坤俊本來是節目《健康2.0》固定來賓，之後接下主持人，爆出偷吃事件後，又被爆出性騷主播鄭凱云一事，TVBS證實有收到申訴，引起各界譁然。他沉默許久，昨透過社群發聲道歉，表示將會暫停演藝工作，相隔大約2小時候他再度發文，強調自己絕無性騷，不過此文引起正反兩派聲浪。
而江坤俊卸下節目《健康2.0》主持人，接棒的主持人為陳欣湄醫師，TVBS聲明表示，「陳欣湄醫師為專業的家庭科醫師，擁有豐富經歷及流暢口條，曾出版醫療知識相關書籍並擔任專欄作家，我們將持續提供觀眾優質的服務與資訊。」