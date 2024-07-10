熱狗唱一半憤怒丟麥？麥克風沒聲音 金曲歌王昔日大暴走影片流出
饒舌歌手熱狗MC HotDog 6月剛以專輯《髒藝術家》和歌曲〈樓上的房東〉，一舉奪得第35屆金曲獎「最佳華語男歌手獎」與「最佳作詞人」，不過身為金曲歌王的他昨（9）日卻分享，原來他時常在表演時，不幸遇上唱到一半麥克風突然沒有聲音的「放送事故」，金曲獎上麥克風沒聲音事件不是第一次。
記者史平旭／綜合報導
熱狗MC HotDog昨天在IG上po出自己去年參與《本色音樂祭》，麥克風也臨時故障的影片，影片中的他氣得兩手一攤直接把麥克風丟出去，還好有瘦子E.SO緊急救場，才順利完成表演。回憶起去年的片段，他說當時在舞台上也曾生氣過，現在看實在是有點難為情。多次面對放送事故的他也幽默回覆：「這一次我一定Hold得住」，並無奈感嘆自己如今的沉著冷靜，是從過去無數次的失控和教訓中學來的。對比今年曲獎「三度換麥」都忍住沒有黑臉的反應，粉絲們也跟著認證：「狗哥現在脾氣好超多」、「不止狗哥習慣，我們也習慣了。」
今年6月金曲獎時，正當打算熱唱〈約翰屈伏塔〉的熱狗，麥克風突然不給力導致演出中斷，工作人員連忙更換麥克風後還是沒聲音，熱狗當場直接下跪大喊：「這是演出事故，不是我的問題！」要大家再給他一次機會，主辦單位台視也緊急發出聲明並向熱狗道歉。
熱狗去年底推出〈樓下的房客〉被指控抄襲朱德庸漫畫「跳樓」，事後熱狗迅速將歌曲下架發出道歉聲明，承認：「犯了低級且嚴重的錯誤」，朱德庸雖表示願意接受熱狗的道歉，但不接受在這種情況下提供授權。之後熱狗則推出新曲〈樓上的房東〉，並公開說：「大家都知道我之前寫了一首歌曲（指〈樓下的房客〉），後面發生的事情我想大家都知道了，所以我就不再講了，可是沒有關係，我寫了一首更屌的歌。」〈樓上的房東〉日前也讓熱狗獲得今年金曲獎最佳作詞人。