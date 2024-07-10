江坤俊強調「絕無性騷擾」！網友反應兩極化：怕代言廠商求償嗎？

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此外，江坤俊9日也在臉書發文表示：「為避免又有一些不必要的流言，今天在這裡我通知大家一聲，我會先暫停演藝圈的工作，醫院的事情會先只留臨床工作，不會影響病人的權益。」並透露自己先前始終保持沈默沒有回覆是不想引戰，希望趕快讓事情落幕，還給家人安靜的空間，他也在文末嚴正聲明：「我會繼續當一個醫師，繼續傳播健康的知識。」
TVBS也發出聲明表示：「《健康2.0》主持人江坤俊醫師近日相關緋聞報導，江醫師已正式請辭健康2.0主持一職」，並曝光新的主持人選，由也是TVBS經紀公司旗下的家庭科醫師陳欣湄醫師加入《健康2.0》主持陣容。而江坤俊因被爆出軌護理師與性騷擾事件，手上7支代言也可能被廠商求償上千萬，根據《三立新聞網》報導，目前傳出江坤俊所代言的日商廠商已開出第一槍，決定不再與他續約，不過因為簽訂的合約在6月底就已經到期，所以廠商求償無門。
不少網友看到江坤俊的貼文之後，都紛紛留言為他打氣：「單純做一位令人敬佩的醫生，因為你是一位好醫生，病人需要你也相信你」、「希望那些都只是不實指控」、「醫生加油！我相信你是清白的」、「期待你早日回歸演藝圈」、「如果是不實指控，你要趕快澄清啊！趕快拿出證據來。」
不過也有部分網友不買單，認為江坤俊是怕被代言廠商求償，紛紛留言表示：「一個外遇、背叛婚姻的男人，還有人一直喊加油，到底為什麼？是要加哪門子的油」、「這種聲明根本是怕代言違約，要面對巨額賠償」、「用虛偽形象得到的代言，本來就應該還回去」、「您或許沒有性騷擾，但是...外遇是事實，對嗎？您有想過對於太太＆女兒的傷害嗎？外遇真的很自私」、「做錯了也請勇於面對，誠懇道歉，獲得妻女的諒解才是王道」、「若沒做這些事，為什麼要請辭？」、「是怕廠商找上門求償吧。」
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110