限3天快下載！LINE免費用2款「動態表情貼」 白爛貓、咖波都有
LINE不只有免費貼圖可下載，今（10）起為期3天還有「免費表情貼」。即起至7月13日09:59期間，用戶可免費下載「白爛貓」與「貓貓蟲咖波」動態表情貼，自下載當下算起，可免費試用72小時，此外，分享活動訊息還可以賺代幣。
記者周淑萍/綜合報導
LINE官方釋出白爛貓、貓貓蟲咖波兩組表情貼可以免費試用72小時，活動日期從今（10）日 10:00~7月13日 09:59期間內，自下載時間計算起免費試用72小時，免費試用僅限帳號已綁定台灣手機門號用戶下載，民眾可直接手機點擊下載連結，試用結束後，7月16日10:00 正式上架販售。
📍白爛貓☆動態表情貼☆第9彈（手機點此下載⬇️)
📍貓貓蟲-咖波 動態表情貼2（手機點此下載⬇️)
此外，為了推廣該活動，只要把免費試用的活動訊息分享給好友，最高能賺LINE代幣20枚， 在7月10日 10:00~2024年7月13日 09:59期間內，每成功邀請一位好友點擊活動頁面，即可獲得LINE代幣2枚；成功邀請兩位好友者，總共可獲得LINE代幣4枚，以此類推，最多可獲得LINE代幣20枚。獎項總數量為LINE代幣50萬枚。
至於下載後的表情貼在哪裡？購買並下載表情貼後，可以回到聊天室，點擊貼鍵盤左上角的icon，就可以切換成表情貼，可以找到下載後的各種表情貼。表情貼可以幫你加強文字的情緒，讓想傳達的情緒可以完整地告訴對方。
另外除了加強文字的情感傳遞，還可以當作小貼圖來使用，只要單獨傳送一張表情貼，呈現出來的大小就會是比一般貼圖還要再小一點點的「小貼圖」。同時也能試試表情貼特有「組合技」功能，將兩張以上帶有上下左右互動的表情貼無縫銜接拼在一起，就會覺得是一款互動表情貼，趣味十足。