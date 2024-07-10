名家論壇》吳崑玉／一個領導者的困局

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許多人將此案導向民進黨內鬥或賴鄭恩怨，其實可能想太多了。賴鄭不合已是過去式很久了，且賴已勝出，奪得大位，根本沒必要鬥鄭。講賴氣弱可能誰接班？蕭美琴的機率遠大於鄭文燦，一如拜登要是退選，或真被上帝接走了，接班機率最大的是副總統賀錦麗，這是法律制度所賦予的地位，不必通過實力拼殺。且鄭文燦在1月13日選完，民進黨在桃園8席立委盡墨後，整體聲望與實力已大不如前，早已無與他人爭天下的能力。在兩岸關係愈來愈遠的現實下，海基會董事長並不是個可以養望養士的好所在，而更似個安置待退的冷衙門，所以賴並沒有動手修理鄭的必要。反之，大動作處理鄭案，反會落個兄弟鬩牆的名聲，有人便援引雍正得位後，記仇報復九王奪嫡時的競爭者典故，將鄭文燦形容為「阿其那，塞思黑」，此是滿語中豬狗不如之意。未蒙其利，先受其害，綠營遇上鄭案，幾乎全閉嘴了，藍營卻全都活過來了。這顯然不是個國泰民安，風調雨順的走法，其實對賴並不有利。
有人說，這是賴總統在下一盤大棋，短空長多，為他的「肅貪、打詐、掃黑」樹立標竿。這事不無可能，但後座力可不小。賴要樹立打貪滅腐之名，不能只有一案，而得連續多案，將惡名在外者一網打盡。所以打完綠的，就得打幾個藍的白的，再打幾個光電的、炒地的、包工程的。於是有人又開始講笑話，說這次是鄭文燦生日逮他，那下個生日的人就危險了。柯P生日8月6日，在此之前千萬別吃三寶飯，全黨叫便當時要謹記禁忌。話說回來，就算後面有大招，但那是以後的事，成不成案還很難說，應該沒有人會賭這條。
其實，你想像一下，如果你是賴總統，一個面臨內外交迫困局的領導者，面對自家要角出事，你要怎麼下這個決策？蓋鍋蓋還是掀馬桶？這絕對是個艱難的決定，但賴選擇了後者。這裡沒有要稱讚賴有多偉大，而是每個領導者如果遇上，都必須做出同樣艱難的決定。而決定之所以艱難，就是自己必然要受傷，有時還是內傷，必須評估，這傷能不能治癒？要花多少力氣？蓋鍋蓋也是要花力氣的，也是要承受外界質疑的，一樣有成本的，你要一路蓋下去嗎？又能蓋多久呢？不論怎麼做，都有巨大的成本要負擔，這就是兩難決定的本質。
所以，我不愛猜測領導者的動機，多關注決策後的效果。把鄭文燦的案子掀開來，至少讓賴政府取得了「敢打老虎」、「一視同仁」的道德高度，也對政黨內外產生了「震懾效果」。有人要當行政首長前問我，要怎麼壓住那些局處首長？因為壓不住他們就會欺上瞞下欺負你到死。我的答案一向是，「孫子殺愛妃」，砍兩顆最囂張的人頭放在門口，其他就乖了。這不是跟誰有仇，而是政治需要，「我與你無冤無仇，但今日得借你人頭一用」，曹操的台詞，但有時卻是領導者不得不為的手段。
回頭看鄭案的政治效果，除了震懾黨內外政治人物與官僚系統，同時也有意外外彩蛋。藍白不是要搞國會調查權查弊案嗎？現在賴政府告訴你，不用了，弊案咱們自己會查，而且查下去不論多大咖，馬上就能把人送進去吃三寶飯，不必你們立委在那裡開聽證會罰錢，天天猛開記者會，然後還是得移送檢調才能成案。國會擴權法案將因此顯得更加毫無道理，而司法威信因此得以樹立。
但這一切，需要的不只是一、兩個大案做做表面工夫，而是持之以恆，需要經過時間的考驗。這是個「信任」的建立過程，經年累月，積沙成塔，還要輔以大量教育提醒，形成組織文化，卻可能因為一、兩個破口，便功虧一饋。甚至讓反彈力量集結，怨氣衝天，最後大水沖向了龍王廟。其間的分寸拿捏，進退有據，不可不慎。
很多人都是鄭文燦的朋友，或至少有個幾面之緣，他作人周到，人緣極佳。此案發生，不分藍綠很多人都感到惋惜與嘆息，因此不願多言。但政治就是這麼現實，一旦涉及重大弊案，就算司法能還他清白，也無法還他公道，他的政治路由此斷絕。現在更值得注意的，是賴政府將怎麼清理這些積弊？又怎麼保證自家子弟兵，不再涉足這些非議事件？如果有人手腳不乾淨，領導者又護短，有關係就沒關係，那就會讓一波打貪滅腐的運動，被視為權力鬥爭的工具，換一批自己人來吃而已。這正是習近平反腐所遇上的困境。而且水清無魚，很多原本可妥協的空間，也將因此化為不解恩怨，其間分寸，極難拿捏。
所以，鄭案其實是賴清德巨大挑戰的開始，而且開了這麼大的頭，後續就沒有止境，只能一路走下去。若真能打貪滅腐打得徹底，實是國家之幸，怕就怕在政治現實下，過多考量，進退維谷，走不長也走不遠，那就會變成一場又一場的風暴，卻未能贏得人民的信任。不過，這是一個領導者，不得下的艱難決心。如能堅持到底，守得雲開見月明，才會是這個國家，政治清明的起點。反之，做得不夠徹底，不夠長久，那就只會留下一堆恩怨，天天過「清明」了。
●作者：吳崑玉／專欄作家、前親民黨文宣部副主任
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