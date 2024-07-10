73歲賴士葆撞傷人　高齡駕駛肇事降低提解方

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國泰醫院老人醫學科主任黃柏堯表示，人體肌肉過了65歲或70歲，每年退化會相較40歲快了約1倍，但每個人身體差距仍然很大，若想要評估長者是否適合開車有「4力」可以參考，像是記憶力、視力、聽力、肌力。其中視力雖可經過矯正，但夜間視力則需要特別重視；另外當長輩看電視或與人說話都須提高音量，便是聽力衰退的重要指標。
黃柏堯也提醒，肌力跟踩剎車的反應速度或油門、剎車力道都有相關，如果可以連續在椅子上站起來蹲下5次就不太有問題，手部可輕鬆把裝滿水的600CC保特瓶拿起5到10次就算可以。
換照不應單以年齡普篩
成功大學職能治療學系助理教授陳郁婷認為，高齡駕駛問題應降低年齡問題而設立的門檻，不是所有人到75歲就一定會發生狀況，每個人老化的程度與疾病狀況都不同，因此應該以身體功能判斷，是否因為退化不適合繼續駕駛。
陳郁婷舉例，日本新改版的換照測驗中，把記憶測驗增難，測驗中呈現4張圖片，每張圖片上有4個物品，讓民眾記憶後寫出，也就是民眾一次要記憶16個物品，並盡量寫出來，若寫不出會給予物品種類的提示，乍看之下是考驗民眾記憶力，但實際上背後攸關的是能否辨識物品、命名以及策略，尤其策略是最看重的，可以判斷大腦有無解決問題的能力還是開始僵化，台灣可以參考。
淡江大學運輸管理學系教授羅孝賢則點出，台灣即將進入超高齡社會，對於高齡駕駛也會有比較大的風險跟隱憂，但長者要出外參加社會，才能活得更健康長久，因此交通需求必須被滿足，國外在祭出限制使用交通工具的權利時，也會有配套。像是長者晚上視力相對差，對眩光反應、焦距調節都較不佳，不讓長者夜間上路，就有白天駕照，台灣也許沒辦法做，但仍要因地制宜，加強相關配套措施，讓長者能安全出門接觸社會。
AI技術輔助高齡駕駛 未來可期
AI科技日新月異，未來能否成為高齡駕駛的輔助工具？日本汽車大廠TOYOTA開發「駕駛診斷系統」，駕駛本人或家屬可透過行車紀錄器、感測器等，分析駕車習慣與潛在風險，測試結果也能作為高齡者更換駕照時的參考；HONDA則利用AI分析車輛行駛狀態與駕駛人傾向，用以覺察身體異狀，如透過數據及早發現患有認知障礙或青光眼等，則得以減少高齡駕駛事故。另外運用車內聯網技術，也能設定為長者適用的反應時間，例如原本預測3秒後將撞擊障礙物，改為10秒，把提醒預言拉長，降低車禍發生。
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