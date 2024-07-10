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張忠謀93歲生日！夫人張淑芬透露送禮甜翻　兩人世界從吵架到陪伴

▲台積電創辦人張忠謀與夫人張淑芬鶼鰈情深，常常在鎂光燈下秀恩愛，不吝嗇在外人面前表現好感情。圖為兩人出席2019年11月台積電運動會。（圖／NOWnews資料照片）
▲台積電創辦人張忠謀與夫人張淑芬鶼鰈情深，常常在鎂光燈下秀恩愛，不吝嗇在外人面前表現好感情。圖為兩人出席2019年11月台積電運動會。（圖／NOWnews資料照片）

記者許家禎／台北報導

護國神山台積電昨（9）日股價再攀新高，來到1055元刷新天價，公司市值超過27兆元，可說是給創辦人張忠謀今（10）日最好的生日禮物，不過大家也好奇，台灣半導體教父張忠謀與另一半張淑芬怎麼過生日？日前張淑芬出席公開活動時就透露，「送自己，把自己照顧好，就是最好的禮物」。事實上，張淑芬過去就曾說，年輕時會跟先生爭吵，希望吵到贏，但隨著年齡增長，才發現有彼此的陪伴就是福報！

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台積電創辦人張忠謀於7月10日慶祝93歲生日，媒體報導他與夫人張淑芬等家人，早就提前搭郵輪去歐洲旅行暖壽，且台積電董事長魏哲家也按慣例，率經營團隊高層幫他慶生。而日前，張淑芬出席公開活動時，被媒體問到要送老公什麼禮物？她想都沒想就說「送自己，把自己照顧好，就是最好的禮物」，也強調「做自己」就是最好的禮物。

張忠謀與張淑芬兩人在2001年農曆新年結婚，兩人已結縭23年，時年70歲的張忠謀迎娶57歲的張淑芬，這段「二張之戀」成為街頭巷尾熱議話題，主要是兩人都曾有過一段婚姻，後來再度相遇、相戀、結婚，張忠謀已是古稀之年，大家多以「浪漫的黃昏之戀」來形容，其實兩人早年因工作結識，在結婚之前兩人已認識15年，張淑芬的聰明慧黠與處世圓融，張忠謀全看在眼裡。

▲張忠謀與夫人張淑芬時常一同出席公開場合、一起聽音樂，更多次公開親吻放閃。圖為台積創新館一角。（圖／記者許家禎攝，資料照片）
▲張忠謀與夫人張淑芬時常一同出席公開場合、一起聽音樂，更多次公開親吻放閃。（圖／記者許家禎攝，NOWnews資料照片）
回顧兩人的相處，張淑芬曾說過，張忠謀是典型「理工男」有點木訥，沒有什麼太浪漫的舉動，但卻很常說「愛」！「他常常會講他愛我」，有時候是在她耳邊說，有時候則是傳簡訊時說的。但張淑芬透露，早年時兩人也有過爭吵，而且自己個性不服輸，常常都要「吵贏」，後來她認為這樣會傷害夫妻感情，於是想了一個辦法，把張忠謀的臉想成是孫子的臉，笑說這樣一來怎麼吵也吵不下去了。

而隨著兩人年紀漸長，張淑芬才知道，現在有人陪伴是多麼珍貴，能夠陪伴就是福報！因此張淑芬說，張忠謀在家裡看書，她一樣拿本書在旁陪伴，去夏威夷度假時，哪怕一整天都不出門窩在家也覺得幸福，或是兩人偶爾要滿足口腹之慾時，假日還會手牽手一起去吃漢堡王，「平凡的幸福」一幕就曾被網友與媒體捕抓。日前張忠謀陪輝達執行長黃仁勳逛寧夏夜市時，張淑芬也緊跟在旁，此前她也多次隨張忠謀征戰APEC領袖峰會。

兩人如膠似漆、但即便如此，張忠謀也沒有把愛妻綁在家裡，還是讓張淑芬「做自己」。張淑芬說自己擔任台積電慈善基金會董事長，有時候行程滿檔，但張忠謀也不會過問，頂多叮嚀一句「不要太晚回家」，而這句話背後，其實是要張淑芬不要太累，且不論多晚回家，張忠謀都會留一盞燈等她回家。張淑芬笑說，年紀大了彼此就成了依賴，但她很珍惜這種依賴，畢竟人生無常，擁有時就要好好珍惜。


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