張忠謀93歲生日！夫人張淑芬透露送禮甜翻　兩人世界從吵架到陪伴

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張忠謀與張淑芬兩人在2001年農曆新年結婚，兩人已結縭23年，時年70歲的張忠謀迎娶57歲的張淑芬，這段「二張之戀」成為街頭巷尾熱議話題，主要是兩人都曾有過一段婚姻，後來再度相遇、相戀、結婚，張忠謀已是古稀之年，大家多以「浪漫的黃昏之戀」來形容，其實兩人早年因工作結識，在結婚之前兩人已認識15年，張淑芬的聰明慧黠與處世圓融，張忠謀全看在眼裡。
回顧兩人的相處，張淑芬曾說過，張忠謀是典型「理工男」有點木訥，沒有什麼太浪漫的舉動，但卻很常說「愛」！「他常常會講他愛我」，有時候是在她耳邊說，有時候則是傳簡訊時說的。但張淑芬透露，早年時兩人也有過爭吵，而且自己個性不服輸，常常都要「吵贏」，後來她認為這樣會傷害夫妻感情，於是想了一個辦法，把張忠謀的臉想成是孫子的臉，笑說這樣一來怎麼吵也吵不下去了。
而隨著兩人年紀漸長，張淑芬才知道，現在有人陪伴是多麼珍貴，能夠陪伴就是福報！因此張淑芬說，張忠謀在家裡看書，她一樣拿本書在旁陪伴，去夏威夷度假時，哪怕一整天都不出門窩在家也覺得幸福，或是兩人偶爾要滿足口腹之慾時，假日還會手牽手一起去吃漢堡王，「平凡的幸福」一幕就曾被網友與媒體捕抓。日前張忠謀陪輝達執行長黃仁勳逛寧夏夜市時，張淑芬也緊跟在旁，此前她也多次隨張忠謀征戰APEC領袖峰會。
兩人如膠似漆、但即便如此，張忠謀也沒有把愛妻綁在家裡，還是讓張淑芬「做自己」。張淑芬說自己擔任台積電慈善基金會董事長，有時候行程滿檔，但張忠謀也不會過問，頂多叮嚀一句「不要太晚回家」，而這句話背後，其實是要張淑芬不要太累，且不論多晚回家，張忠謀都會留一盞燈等她回家。張淑芬笑說，年紀大了彼此就成了依賴，但她很珍惜這種依賴，畢竟人生無常，擁有時就要好好珍惜。