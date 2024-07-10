臉書被盜用！賴士葆痛批24小時下架嚨係假 數發部：那是Meta講的
臉書Facebook詐騙廣告猖獗，名人遭冒名盜用不勝枚舉，立委也成受害者。國民黨立委賴士葆今（10）日在立法院財政委員會就痛批24小時下架嚨係假，因為他臉書也被盜用，7月1日向臉書檢舉，結果兩天後7月3日才下架。對此，數發部次長林宜敬表示，「這是之前臉書Meta答應24小時下架」，也有跟他們抱怨下架速度太慢，現在數發部有成立「公眾人物打詐專用郵箱」，公眾人物包括委員遇到這些狀況，可以通知我們。
記者顏真真／台北報導
立法院財委會今日邀請中央銀行總裁楊金龍就「數位貨幣發行之規劃與貨幣之數位轉型」、金管會主委彭金隆、數發部官員就「創造金融科技創新發展空間與扶植金融科技業」進行專題報告。不過，賴士葆質詢時透露，他的FB臉書被騙、被盜用，7月1日他提出檢舉，結果7月3日兩天後才下架，這到底是誰管？是金管會還是數發部說24小時可以下架。
數發部次長林宜敬答詢時表示，這是之前臉書Meta答應24小時下架，我們也有接到委員通報，但因委員是直接向臉書通報，臉書處理下架速度，我們也覺得太慢，也一直跟他們抱怨，目前數發部有成立「公眾人物打詐專用郵箱」，對於公眾人物包括委員，未來遇到這些狀況可直接通知我們。
賴士葆則質疑做不到就不要講24小時下架，可以講48小時或72小時都可以，「24小時下架嚨係假」，對此，林宜敬強調，「那是Meta講的」。