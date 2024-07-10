《墨雨雲間》長公主撞臉李多慧、舒華！貼文遭吐槽「最像Lulu」
大陸古裝劇《墨雨雲間》近期在兩岸相當火紅，還一度衝上台灣Netflix排行榜冠軍。李夢飾演的「婉寧長公主」因為個性瘋癲、手段殘忍暴力，掀起劇迷討論，有網友認為李夢長相神似啦啦隊女神李多慧，其他人則認為李夢還撞臉Lulu（黃路梓茵）、舒華、林依晨等人。
記者薛羽彤／綜合報導
《墨雨雲間》播出後話題不斷，有網友在Dcard上發文表示，她覺得「婉寧長公主」李夢和南韓啦啦隊女神李多慧長相有幾分相似，底下卻有大批網友吐槽，認為一點都不像，指出反而更像Lulu，「真的！！！尤其是笑起來的樣子，每次長公主笑起來都會不小心出戲」、「這個是有嘴角上揚的Lulu才像」、「我第一次看也覺得很像LuLu」、「真的像lulu！讓我出戲。」
此外，還有不少人認為李夢也像南韓女團I-DLE的成員舒華，「我倒是覺得像舒華」、「我覺得像舒華哈哈哈哈，不得不說她每次旋轉的時候好美喔」、「上半臉像舒華」；其他網友也表示，李夢與林依晨、馬思純、董潔也有幾分相似。
李夢演活婉寧長公主，過去她曾因在片場耍大牌遭到換角一事又被挖出，《墨雨雲間》製作人于正也透露和李夢合作的實際狀況，第一次演古裝劇的李夢，時刻在抱怨頭飾很重，總是為了找東西遲到，或是不背台詞在現場發懵。于正損了她一番後，也不忘誇獎她，「每次被她氣到了後，又會被她的演技折服，而且她滿勇於認錯的，反正哪兒做錯了，她都心悅誠服，絕不反駁。」