西班牙男籃公布巴黎奧運12人名單！Fernandez六度參戰史上第一人

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Fernandez曾經在2007年NBA選秀首輪第24順位被鳳凰城太陽選中，隨即被交易至拓荒者，2011-12賽季在金塊打完最後一個NBA賽季後，Fernandez就返回西班牙聯賽皇家馬德里效力，Fernandez從2004年雅典奧運開始參賽，加上今年巴黎奧運，共計參與過6屆奧運男籃，寫下奧運新紀錄，成為第一位參與過6屆奧運男籃的球員。
送別Gasol兄弟 西班牙迎來新世代
2021東京奧運西班牙在8強不敵美國遭淘汰，此戰也成為Gasol兄弟在西班牙國家隊的最後一舞，加上Juan Carlos Navarro、José Calderón、Serge Ibaka、Ricky Rubio等球員因老化而退出西班牙國家隊，也造成西班牙戰力退化，巴黎奧運陣容也被外界譽為近10年西班牙星味最低的一屆。
西班牙曾在2008北京奧運和2012倫敦奧運，兩度殺進金牌戰，最後都不敵美國隊，值得一提的是西班牙目前已連續5屆奧運在淘汰賽階段敗給美國。
西班牙本屆奧運和加拿大、希臘、澳洲同分在A組，去年籃球世界盃加拿大就和西班牙同分在L組，加拿大在小組賽最後一場以88:85擊敗西班牙，最終以小組第一晉級8強賽，西班牙在去年籃球世界盃小組賽2場皆輸，最終透過奧運資格賽才搭上末班車前進奧運，也讓外界不看好西班牙在巴黎奧運打出佳績。
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