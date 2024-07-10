直接結帳虧爆！7-11今起「2招多賺100元」：喝星巴克比買1送1便宜

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統一超商歡慶全台第7000店落腳台南首府，即起至7月16日，於線上APP雲端開心卡區開賣「7000店紀念隨取卡」（限量5萬組），每張售價1000元，送100元加碼金，相當於每張卡片可使用1100元，卡片金額無使用期限、加碼金使用至8月31日，可分次及併卡使用。
本次最特別的是，開放全集團通路都可以使用，包括7-11、康是美、COLD STONE、聖德科斯、21世紀、Semeur聖娜、Mister Donut、星巴克、統一精工-速邁樂加油站等。舉例來說，像是搭配星巴克買一送一優惠期間，使用APP內購買的「7000店紀念隨取卡」結帳，相當於單杯免5折開喝！
🟡7-11指定支付方式，滿額立折100元
即起至7月16日，購買CITY系列飲品、飲料、啤酒、麵包、零食、糖果、精補品、冰品、甜點、冷凍品、寵物食品等指定商品，使用指定銀行信用卡單筆結帳金額滿1000元立折100元，單行正附卡合計3萬筆（單筆可累折）。國泰世華／中信／玉山／富邦每卡折抵上限2次（相當於200元），聯邦每卡折抵上限4次（相當於400元）；
使用icash Pay購買以上指定商品單筆結帳金額滿1000元立折100。icash Pay每會員折抵上限4次(每會員限折抵上限400元)，總限量3萬筆（單筆可累折）。
會員指定商品結帳金額滿1000元，在免費送三選一兌換券，可選五月花舒敏抽取式衛生紙、統一泡麵、得意廚房紙巾任1款。
🟡7-11取貨送5元購物金
7-11即起至7月24日前，門市取件電商下單的包裹，可參加包裹安心取活動，每一件包裹可獲得5元購物抵用金，單筆交易最高上限獲得5組序號，也就是說超過5件包裹，別忘記分開領取，優惠券數量有限，送完為止。
參加安心取活動要特別注意！在領取包裹前，要記得提前向店員報OPENPOINT會員，5元抵用券會直接存入APP，下次消費時可刷條碼折抵。並且會員還可以至APP登錄包裹配送編號，即可加碼抽iPhone 15 Pro 256G共15名。
🟡全家取貨冰磚拿鐵5折、霜淇淋19元
全家自7月8日起至7月21日，取件時先出示會員條碼或會員手機號碼，並完成包裹取件即可獲得冰磚拿鐵35元（原價70元）、荔枝貴妃紅茶33元（原價35元）優惠券，相當於單杯半價優惠，一個包裹可獲得一組序號，單筆交易最多提供5組購物金序號，單筆交易取6件包裹建議分次領取。限量30萬組，將於結帳後48小時內發送，可至「全家APP」 ⭢「酷碰券」兌換使用。
第二波自7月22日起至7月31日，取件主動出示會員條碼或手機號碼，改送霜淇淋19元優惠券，原價49元的霜淇淋，特價只要19元開吃，比買一送一更便宜。