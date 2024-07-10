怕在講台上迷路？白宮製作「超詳細圖解」 引導拜登上台演說
高齡81歲的美國總統拜登6月底在總統大選辯論中頻頻結巴、停頓，表現失利後，面臨「換登」聲浪。儘管近來拜登試圖力挽狂瀾，更出面「嗆聲」民主黨內質疑聲音，不過近來媒體獲得一份由白宮幕僚製作的拜登上講台「超詳細圖解」，讓眾人相當訝異拜登竟然需要如此詳盡的指南。
國際中心徐筱晴／綜合報導
美國媒體Axios近來獲得一份白宮幕僚製作的5頁文件，裡頭詳細記載了拜登上下講台的詳細步驟。在文件中的每一頁都印有一張活動空間的大照片，並附有「從講台上看」、「從觀眾席看」等文字標示，其中兩頁還印有「走上講台」的文字及講台照片。
Axios報導指出，通常在總統出席活動前，會將這類準備文件範本寄給相關人員進行參考。不過一名曾在拜登的小型募款活動上幫忙的人士對此表示驚訝，稱向拜登這樣經驗豐富的政治人物，竟然會需要如此詳細的口頭及視覺引導。該名人士更表示，當時在小型募款活動的安排上，白宮宛如當成了北約峰會一樣，密切關注著拜登的每個舉動。
對此，白宮發言人貝茨（Andrew Bates）表示，不論誰是總統，細節及準確度高的預先準備工作都相當重要，並稱包括副總統賀錦麗辦公室等單位在內，這些都是基本作法。
副總統賀錦麗的發言人艾倫（Kirsten Allen）也表示，這些文件是包括副總統在內任何首長的標準後勤簡報素材和照片。