《Once Human》正式上市！開放世界吸超高人氣　遊戲亮點一次看

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好的大作肯定要有吸引人的故事設定，《Once Human》的世界被名為「星塵（Stardust）」的神秘物質污染，所有的動植物、水、空氣等都受影響，而玩家擔任擁有超能力的人類，在被破壞的世界中甦醒，並學習如何運用「星塵」的力量存活。
探索世界過程中，遊戲會出現各種天氣變化、安排強大的變異物種阻撓，玩家們則要攜手為了生存營造建築、研究「星塵」的真面目，並透過合作擊敗已經變異的怪物們。當然，除了多人合作玩法的 PVE 模式外，《Once Human》也有少數玩法會讓玩家以 PVP 廝殺。
🟡《Once Human》建造系統
《Once Human》開場時，玩家只會有一把隨身攜帶的刀子，為了超自然怪物，小至弓箭和刀槍、大至闢護所都需要自行建造；武器部分，遊戲中可以使用手槍、散彈槍、狙擊槍、近戰類、弓弩類等9大類，透過開放世界的地圖探索，玩家可以取得更多武器藍圖和所需材料，並利用配件和道具加強火力。
建築部分，在《Once Human》創建基地不只為了保護自己，更是生產和研究的地方，在這部分就比較需要和其他玩家共同合作，無論是加入組織、共享資源等，此外，玩家建造房屋後，可已放下各種喜歡的物品，包括廚房、營火、游泳池、車庫等，也能隨時搬遷地點，給人一種在末日中替自己帶點溫馨的感覺。