煮水餃「加3物」美味關鍵！皮Q彈香嫩全沒破 婆媽驚豔：太晚發現
八方雲集宣布今（10）日起調漲部分品項價格，其中水餃、鍋貼每顆漲新台幣0.4元至0.5元，平均調幅6%至7%，引起不少民眾注意，水餃相關議題也連帶受關注。許多人煮水餃最怕就是皮破，整鍋變餡料湯，事實上只要在過程中加入鹽巴、蔥、油，就能煮出皮嫩又Q彈的完美水餃。
記者賴禹妡／綜合報導
YouTube頻道「那來料理吧！」過去曾拍片教學，想讓水餃皮嫩又Q彈不破，在煮的過程加3樣配料是關鍵。首先，她透露水煮滾之後，別急著放入水餃，先在水中放入一匙鹽巴，因為鹽巴的鈉與氯離子，可以幫助水餃皮更凝固，讓水餃在煮的過程中較不容易破掉，且皮也會更有彈性。
「那來料理吧！」接著指出，水餃放入鍋內後，記得要不斷輕輕攪拌，並且加入一匙食用油，讓水餃有封層不易沾黏。另外，除了加油之外，也可以拿出蔥段加入鍋內，蔥的植物脂肪會包裹餃子皮，如同一層保護膜，讓煮出來的水餃更加滑嫩不破。
網路上早已有不少煮水餃的撇步教學，許多網友對於加蔥的做法感到新奇，引起熱烈討論，「原來加蔥是關鍵」、「太晚發現這招了」、「其實加油、加蔥選一個就好」、「我都習慣加香油，水餃味道會更有層次」。