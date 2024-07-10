台積電尾盤點火收在1045元、營建股漲　台股站24000點、再寫新高

我是廣告 請繼續往下閱讀
今日電子資金成交比重依舊落在6成以上，來到65.5%。權值股走勢分歧，權王台積電開盤下跌20元、來到1020元，不過盤中有買單敲進，尾盤成功翻紅，最高一度來到1050元，終場上漲5元或0.48%，收在1045元，日K連3紅，貢獻大盤指數就有39點；鴻海開在平盤225.5元，雖然有一度翻紅，不過隨後遇壓走低，最低來到220.5元、失守5日線，終場下跌2元或0.89%，收在223.5元，5日線失而復得，壓抑大盤指數就有8點；聯發科終場下跌25元或1.71%，收在1435元，壓抑大盤指數就有12點。
電子股多數走弱，非電族群就起來撐盤，營建類股回神上攻，類股指數上漲4%，位居漲幅排行冠軍，聯上發、欣巴巴亮燈漲停，其他個股也表現亮眼，京城一度攻上漲停價，可惜尾盤漲停打開，終場上漲逾9%，興富發、達麗上漲逾8%，華固、聯上、基泰上漲逾7%，新美齊、潤弘、隆大、建國、愛山林上漲逾6%，宏璟、全坤建、長虹、皇翔也有超過半根漲停的漲幅。
此外，昨日金門全島大停電，停電話題再度受到關注，激勵相關概念股持續走高，重電類股指數上漲1.7%，中興電亮燈漲停、來到228元，玖鼎電力也有逾9%漲幅，亞力上漲逾7%，士電上漲逾3%。
綠能概念股也跟著走高，類股指數上漲近2%，位居漲幅排行亞軍，森崴能源上漲逾6%，碩禾、強茂、佰鴻、雲豹能源上漲逾3%，台達電上漲逾2%。
金融股今日也有表現，類股指數上漲1.4%、再創歷史新高。14家金控上半年獲利全部出爐，不僅為歷年最好6月成績，累計整體獲利衝上3374億元創歷史次高，比去年同期大增63.4%，多賺了1,310億元。其中金控雙雄富邦金、國泰金合計上半年大賺1526.7億元，貢獻整體金控獲利45%，每股稅後純益（EPS）分別以5.95元、4.66元居冠亞軍。因此帶動族群一同走高，其中新光金爆量上漲、爆出將近60萬張大量，終場大漲逾7%，收在11.85元，三商壽漲逾6%，富邦金上漲逾3%，台產、開發金、國泰金、高雄銀、中信金、新產、京城銀上漲逾2%。