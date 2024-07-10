孫藝真超罕見放閃！因為「這點」愛上玄彬 甜喊是命運安排
曾獲得韓國三大電影獎的影后孫藝真與同為演員的老公玄彬，因合作韓劇《愛的迫降》假戲真做，2022年步入婚姻。本月6日出席富川國際電影節的孫藝真，被問到她跟玄彬合作了電影《極智對決》和電視劇《愛的迫降》兩部作品之後，到底是因為什麼契機才會決定交往，兩年來鮮少在大眾面前提及婚姻生活的她竟詳細回答大家的疑惑。孫藝真不僅分享對老公的看法，還大聊寶媽日記，談到玄彬是什麼樣的人時更是忍不住甜喊：「被他的人格魅力吸引，是命中注定的人！」
記者史平旭／綜合報導
在談話中，孫藝真提到演藝圈內的很多人都是透過共同拍攝時認識、交往，進而結婚，但自己並不希望以這個方式找到另一半，奈何架不住命運安排的她，深深被玄彬充滿正直、理想的人格魅力吸引。她也忍不住瘋狂誇獎玄彬是個不會把討人厭的言詞包裝的很好聽，或特意包裝自己博得別人好感的人，除了長得帥以外還非常值得信賴。同時她也害羞分享：「命中注定好像就是會跟真命天子長得很像，雖然我一直不覺得我跟他（玄彬）長得像，但周遭人都說我們其實很像，所以也漸漸的也相信『命中注定』的說法了。」
談到育兒生活，2022年年底迎來大兒子的孫藝真表示，短短不到2年時間，她歷經了結婚、生子、育兒的過程。她坦言，這些都是非常珍貴的時光，然而近兩年的帶娃生活，也讓自己的視野變得寬闊、內心變得柔軟；雖然當媽這件事自己還在努力摸索，也有辛苦的時候，不過育兒對她來說依然十分幸福。最後她還鼓勵大家如果條件允許，或許可以在人生規劃中加上「結婚生子」的安排，身分改變後能換一個全新的角度看待世界。