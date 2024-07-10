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提升台灣整體競爭力！聯發科、微軟攜手合作AI教育雲推動學術研究

▲台灣微軟與聯發科宣布在AI教育雲上的首個合作Microsoft x MediaTek DaVinci 教育雲」計畫。（圖/業者提供）
▲台灣微軟與聯發科宣布在AI教育雲上的首個合作Microsoft x MediaTek DaVinci 教育雲」計畫。（圖/業者提供）

記者魏妤庭／台北報導

台灣微軟與IC設計大廠聯發科宣布，在AI教育雲的首個合作「Microsoft x MediaTek DaVinci 教育雲」計畫，旨在促進台灣學術領域的AI研發與應用，協助培育AI人才，預計開放10所台灣大專院校申請，結合聯發科計的生成式AI服務平台「聯發科技達哥（MediaTek DaVinci）」與微軟Azure雲端平台，以開放式平台激發師生創造力，加速生成式AI技術扎根台灣教育領域。

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聯發科技達哥最開始式聯發科內部打造具有資料安全性、提高生產力的生成式AI工具，現在已經發展成可以提供外部企業導入的生成式AI服務平台與豐富的生態系，具有高整合度、高擴充性的開放平台，提供開發者開發客製化生成式AI擴充外掛、助理等應用。

此次台灣微軟與聯發科合作的「Microsoft x MediaTek DaVinci 教育雲」，著眼於學術領域AI創新，促進「研究創新」、「教學創新」和「行政優化」等三大應用領域發展。由聯發科提供聯發科技達哥軟體授權，台灣微軟提供Azure基礎設施，提供學校使用。

學校社團乃至全校規模的各式專案，都可以利用該平台，依據研究主題進行整合、分析、測試、驗證等，還可以彈性使用各種擴充套件，或串接各校自有微調模型進行實驗，有效提升台灣AI學術研究與創新的效率、深度，促進研究創新。

此外，台灣微軟的合作夥伴雲馥數位股份有限公司，提供雲端建置及平台維運，參與計畫的台灣大專院校，得以運用部署在Azure的MediaTek DaVinci全面推動AI應用。

台灣微軟首席營運長陳慧蓉表示，AI民主化為當前現實，微軟與LinkedIn共同發布的《2024 年工作趨勢指數》報告中指出，台灣有超過8成領導人表示不會聘用沒有AI技能的人。期待透過本次計畫能夠深化台灣教育界的AI應用，賦能學生提升AI技能，加速教學創新與學術研發。

聯發科技人工智慧暨數據工程處協理葉家順表示，聯發科支持教育工作者接觸新興科技，期待透過開放式平台激發創造力，串接生成式 AI 技術與實務應用，實踐教學創新、加速研究腳步、提高行政效率。聯發科技期待藉由與台灣微軟合作，結合雙方資源，以生成式 AI 技術為台灣教育產業開創嶄新可能，賦能學術創新和數位轉型。

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