台積電6月營收2078億、月減9.5% Q2營收仍超越財測！
台積電今（10）日公佈2024年6月營收達新台幣2078.69億元，較上月減少了9.5%，較去年同期增加了32.9%。累計2024年1至6月營收約為新台幣1兆2661.54億元，較去年同期增加了28.0%。而單看今年第二季總營收為新台幣6735.1億元，季增13.6%、年增40.1%，第二季成績超越財測。
記者許家禎／台北報導
台積電之前法說會指出，展望2024年第2季，即便公司業績會受到智慧型手機季節性因素的持續影響，市場對台積電領先業界之3奈米和5奈米技術的強勁需求仍將支持公司業績。外界預估第2季營收換算為新台幣之預估區間為6330.8億元至6589.2億元，季增6.8%到11.2%。
而台積電6月營收達新台幣2078.69億元，月減9.5%、年增32.9%。累計第二季營收為新台幣6735.1億元，季增13.6%、年增40.1%，超越第二季財測數字。
今日剛好是台積電創辦人張忠謀的生日，台積電股價在本月4日突破千元，成為台股第18個千金股，昨日股價再攀新高，來到1055元刷新天價，公司市值也超過27兆元。台積電法說會將於18日登場，屆時先進製程進度、先進封裝產量規劃、報價是否上漲，以及資本支出是否上修都將成為法人關注焦點。